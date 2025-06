Formel 1 – Großer Preis von Österreich im Live-Ticker: Volle „Papaya“-Power! Hamilton tut sich schwer

Knallt es an diesem Wochenende wieder? In den vergangenen Rennen bekamen die Fans der Formel 1 jede Menge Spektakel geboten. Der Norris-Unfall in Kanada, der Verstappen-Rammstoß in Spanien –was passiert beim Großen Preis von Österreich?

Natürlich gilt es auch in Spielberg wieder, die McLaren zu schlagen. Doch Mercedes und Red Bull konnten in Kanada einen Achtungserfolg erzielen. Bröckelt die Dominanz der Papaya? Oder nehmen sie auf dem Weg zur Sommerpause der Formel 1 nur nochmal Anlauf?

Formel 1 – Großer Preis von Österreich im Live-Ticker

Für Red Bull ist der Auftritt beim Großen Preis von Österreich natürlich ein ganz besonderer. Es ist das Heimspiel des Rennstalls. Kann man endlich wieder in die Siegesspur zurückkehren – oder setzt es eine neue Enttäuschung? Mit unserem Live-Ticker bleibst du immer auf dem Laufenden.

Formel 1 – Großer Preis von Österreich: Zeitplan

Freitag, 27. Juni

13.30 Uhr: 1. Freies Training

17.00 Uhr: 2. Freies Training

12.30 Uhr: 3. Freies Training

16.00 Uhr: Qualifying

15.00 Uhr: Großer Preis von Österreich

18.17 Uhr: Volle „Papaya“-Power im zweiten freien Training! Gefolgt von Teamkollege Oscar Piastri auf der Zwei sicherte sich Lando Norris die Bestzeit. Der Brite zeigt sich in guter Form. Weltmeister Verstappen wird Dritter, Leclerc fährt die viertschnellste Zeit, Russell die fünftschnellste. Damit endet der erste Tag in Spielberg, morgen geht es dann ins dritte freie Training und in die Qualifikation.

16.57 Uhr: In Kürze startet auch das zweite Training, dann auch wieder mit Lando Norris und Charles Leclerc.

16.30 Uhr: Besonders interessant: Alles Top-Teams kommen mit Upgrades am Auto daher. Könnte das Kräfteverhältnis noch weiter verschieben? Wir werden sehen.

McLaren-Rookie sorgt für Hammer

14.33 Uhr: Das sieht man auch nicht alle Tage! Rookie Alex Dunne haut gleich mal die viertschnellste Zeit der Session raus. Das darf man als Achtungserfolg verbuchen. Vor ihm liegt nur das Spitzentrio aus George Russell, Max Verstappen und Oscar Piastri.

13.30 Uhr: In diesen Minuten beginnt das erste freie Training. Einige neue Gesichter sind dabei. So testet Ferrari etwa Dino Beganovic statt Charles Leclerc und Alex Dunne bei McLaren statt Lando Norris.

12.18 Uhr: Herber Verlust für Max Verstappen! Der niederländische Journalist Erik van Haren berichtet, dass Verstappens Renningenieur Gianpiero Lambiase aus privaten Gründen an diesem Wochenende nicht dabei ist. Lambiase ist seit Jahren der Mann im Ohr von Verstappen und vermutlich einer der wenigen, der die Emotionen des Weltmeisters kontrollieren kann. Stattdessen springt an diesem Wochenende Simon Rennie ein – ob das Auswirkungen auf die Leistung von Red Bull hat? Immerhin: In Silverstone soll Lambiase wieder dabei sein.

Bahnt sich ein Rechtehammer an?

11.01 Uhr: Für einen richtigen TV-Knall sorgt am heutigen Vormittag RTL – und der könnte auch für alle Formel-1-Fans interessant sein. Der TV-Sender kauft Sky Deutschland für rund 150 Millionen Euro. Damit wandern auch die F1-Rechte wieder an RTL. Wie wahrscheinlich damit weitere Rennen im Free-TV sind, kannst du hier lesen.

10.23 Uhr: Das war nämlich in Kanada der Fall, als George Russell triumphierte. Die Papayas waren dagegen mit sich selbst beschäftigt, weil Lando Norris dem eigenen Teamkollegen und WM-Führenden hinten hineinfuhr und sich damit selbst das Rennen und Punkte kostete.

Freitag, 27. Juni, 10 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Großen Preis von Österreich der Formel 1! Alle Fans sind gespannt wie ein Flitzbogen: Kann McLaren in Spielberg zurückschlagen oder gewinnt vielleicht wieder Mercedes?