Von wegen Siebenschläfer! Wetter in NRW wird „brutal“

Hitze-Sommer oder Regenloch zur Ferienzeit – oder ein Mittelding? Der Siebenschläfer-Tag gibt der Bauernregel nach vor, wie das Sommer-Wetter für das Jahr wird. Am Freitag (27. Juni) war es so weit – und in NRW stand Tag zwei der kleinen Hitze-Pause an.

Doch im Hintergrund bereitete sich bereits die nächste Hitze-Welle vor, wie Wetter-Expertin Kathy Schrey am Freitagnachmittag offenbarte. Ausgerechnet nach dem Siebenschläfer-Tag wendet sich das Blatt. Entgegen der Bauernregel ist auch in NRW wieder die Tropenhitze im Anmarsch.

Wetter in NRW dreht wieder auf

Tropennächte und Wüstentage jenseits der 30-Grad-Marke sollen uns jetzt im Westen wieder bevorstehen. Der Grund: Eine Hitze-Glocke aus Afrika macht sich über Deutschland breit. Und das bekommen wir schon in der Nacht nach dem Siebenschläfer-Tag zu spüren.

Zwar kühlt es sich zum Samstag hin zunächst ab, doch im Tagesverlauf nehmen uns dann hoher Luftdruck und bis zu 26 Grad in NRW in Empfang. Doch das ist noch lange nicht das Ende der Fahnenstange, wie Kathy Schrey prophezeit: „Jetzt wird’s brutal heiß!“.

Bis zu 38 Grad auch im Westen?

Denn bis nächste Woche Dienstag und damit pünktlich zum Juli-Start hören die Temperaturen nicht auf zu klettern. Die Folge: Bis zu 38 Grad könnten uns dann in Teilen von Deutschland bevorstehen. Bislang scheint aber nur der Süden an der 40-Grad-Marke zu kratzen.

Doch auch in NRW müssen wir uns nach der kurzzeitigen Erholungsphase vom Freitag auf Ungemach einstellen. Denn nicht nur massive Tropen-Hitze könnte die Folge der Afrika-Blase sein. Auch die Wahrscheinlichkeit für Hitze-Gewitter steige damit. Nicht zu vergessen die damit einhergehenden „Kreislaufprobleme“ und „Kopfschmerzen“, vor denen Kathy Schrey jetzt abermals zur Vorsicht ermahnen muss. Mehr Infos zur aktuellen Wetter-Lage im Westen und anderen Teilen Deutschlands erhältst du bei „wetter.net“.