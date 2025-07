Trauer um Anita Kupsch: ARD-Star ist tot

Anita Kupsch ist ist nach BILD-Informationen im Alter von 85 Jahren in Berlin gestorben. Ihr Ehemann Klaus-Detlef Krahn informierte Freunde und Kollegen per SMS über ihren Tod. Anita Kupsch starb am Donnerstagmorgen um 9 Uhr in einer Pflegeeinrichtung. Sie litt an schwerer Demenz und konnte sich kaum noch an frühere Zeiten erinnern. Auch Gespräche mit ihrem Mann waren zuletzt nicht mehr möglich. Der einst lebensfrohe ARD-Star war auf Hilfe angewiesen.

Anita Kupsch wurde vor allem durch ihre Rollen im Fernsehen bekannt. Sie spielte unter anderem im „Tatort“ ab 1977 und in der Serie „Ein Heim für Tiere“ aus dem Jahr 1984. Besonders bekannt wurde sie durch ihre Rolle in der Serie „Praxis Bülowbogen“. Dort verkörperte sie von 1987 bis 1996 die Arzthelferin Gabi Köhler an der Seite von Günter Pfitzmann. Viele Zuschauer verbinden Anita Kupsch mit dieser Figur.

ARD-Star Anita Kupsch kämpfte gegen schwere Krankheiten

Anita Kupsch hatte in ihrem Leben mit mehreren Krebserkrankungen zu kämpfen. Vor acht Jahren zog sie sich deshalb von Bühne und Kamera zurück. Dennoch blieb sie ein Teil der Kulturszene. Ihre Fans sahen sie weiterhin bei Premieren. Auch wenn sie keine Rollen mehr übernahm, zeigte sie sich noch in der Öffentlichkeit.

Am 18. Mai feierte Anita Kupsch ihren 85. Geburtstag. Sie verbrachte diesen Tag mit ihrem Mann. Eine Feier fand nicht statt. Krahn sagte dazu: „Wir feiern nicht. Das ist abgesagt. Es ist leider nicht möglich.“ Bereits im Mai sagte er der BILD-Zeitung: „Wir haben uns wie die Schnecke ins Häuschen zurückgezogen und machen es uns dort ganz gemütlich.“

Anita Kupsch prägte das deutsche Fernsehen über Jahrzehnte. Ihre Rollen, ihre Stimme und ihr Lächeln bleiben vielen in Erinnerung. Fünfmal wird der Name Anita Kupsch genannt, doch ihre Wirkung reicht weit darüber hinaus.

