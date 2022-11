„Goodbye Deutschland“-Star Steff Jerkel am Boden zerstört: „Ich bin todtraurig“

Diese Nachricht schockte „Goodbye Deutschland“-Fans im ganzen Land. Lange galten Steff Jerkel und Peggy Jerofke als DAS Auswanderer-Traumpaar. Die beiden hatten sich ihren Traum vom Leben auf Mallorca erfüllt. Gingen aber auch durch Tiefen. Steffs Krankheit, oft gab es Ärger um das gemeinsame Lokal. Doch stets hatte der Zuschauer den Eindruck, dass diese beiden das schon irgendwie schaffen würden.

Ein Fehlglaube, wie wir jetzt wissen. Die „Goodbye Deutschland“-Stars gehen nunmehr getrennte Wege, wie sie in den neuen Folgen der Vox-Sendung bekannt gaben. Steff Jerkel und Peggy Jerofke haben sich getrennt. Allerdings nicht im Bösen, wie es scheint.

„Goodbye Deutschland“: Peggy und Steff sind getrennt

Auf Instagram veröffentlichte Steff nun nämlich ein Video für seine Peggy. Zu Michael Andrews „Mad World“ zeigt der 53-Jährige Bilder aus der gemeinsamen Zeit. Daneben schreibt Steff einen rührenden Dankes-Brief an Peggy.

„Ich danke dir für alles was, du mir gegeben, gelehrt und für mich aufgegeben hast. Wir haben 25 Jahre zusammen verbracht. Wer schafft das heute noch? Wir haben so ein krasses Leben zusammen gehabt. Kaum jemand würde uns unsere Geschichten glauben. Du warst immer mein Ruhepuls, mein Gleichgewicht. Es wird so schwer ohne dich. Du bist eine tolle Frau und ein noch besserer Mensch. Aber eine noch unglaublichere Mutter“, so Jerkel.

Sie sei es gewesen, die ihm seine Tochter Josephine geschenkt habe. Steff weiter: „Niemand, der kein Kind hat, weiß, was für eine Bindung und Gefühle das sind. Zum Glück warst du so hartnäckig. Auch danke dafür. Ich weiß nicht genau, wann und wo wir uns verloren haben, aber ich bin todtraurig. Ich dachte an die Ewigkeit bei uns zu 100 Prozent. Ich werde immer für dich da sein. Ich vermisse die Familie. Wir werden für immer verbunden sein durch Josephine und alles, was wir jetzt tun, muss für sie sein. Danke für alles, Peggy.“ Die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin selbst hat sich zu dem Video noch nicht geäußert.