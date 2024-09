Polizeieinsatz bei „Goodbye Deutschland“-Stars! Auswanderer werden bestohlen

Die Teilnehmer der Vox-Sendung „Goodbye Deutschland“ sind immer für eine Überraschung gut. Die Zuschauer verfolgen die einzelnen Geschichten stets mit einer Mischung aus Bewunderung und Fassungslosigkeit.

„Goodbye Deutschland“-Auswanderin Janine hat beim Vox-Publikum schon für den ein oder anderen Moment des Kopfschüttelns gesorgt. Was ihr neulich passiert ist, dürfte sich in diese Kategorie einreihen. Polizeieinsatz in Tansania!

„Goodbye Deutschland“: Janine erlebt Horror-Szenario

Janine gehört seit Jahren zu den „Goodbye Deutschland“-Auswanderern. Nachdem sie einiges durchmachen musste, hat sie letztendlich ihre die Liebe ihres Lebens in Tansania gefunden und Deutschland den Rücken gekehrt. Sie und ihr Ehemann Attu sind vor knapp einem sogar Jahr Eltern geworden!

Doch ihr Familienglück wird von einem unschönen Vorfall überschattet. Auf Instagram teilt die Seite von „Goodbye Deutschland“ einen erschreckenden Clip. Dieser zeigt Janine und ihren Attu, nachdem sie bestohlen wurden! Die Auswanderin hat sofort die Polizei verständigt und sogar einen Tatverdächtigen im Auge.

„Goodbye Deutschland“-Auswanderin schockiert

Janine wurde in ihren eigenen vier Wänden beklaut. Ihre geheime Geldreserve war eines Tages aufgebrochen. Als sie den aufgerissenen Umschlag auf dem Tisch bemerkte, wurde ihr ganz anders. „In dem Umschlag waren 3.000 Euro drin. Der war nicht so dick wie vorher, deswegen wusste ich direkt, dass da was fehlt. Am Ende waren nur noch 1.700 Euro drin“, erklärt die Auswanderin.

Sofort verdächtigt die frisch gebackene Mutter ihre Haushälterin und bringt das Ganze schließlich zur Polizei. Als die Frau das nächste Mal zum Dienst erschien, war Janine besser vorbereitet.