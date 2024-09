„Goodbye Deutschland“-Star verkündet „verrückte Idee“ am Ballermann

Die Kameras von „Goodbye Deutschland“ begleiteten Familie Charmi aus Kiel bei ihrer Auswanderung im September 2021 nach Mallorca. Nicht einmal ein Jahr später mussten Mutter Fabienne und Vater Mani das Abenteuer jedoch abbrechen und zurück nach Deutschland ziehen. Zwei Jahre später dann der zweite Versuch.

Wir haben mit der Familie Anfang August, kurz vor ihrem Umzug nach Mallorca gesprochen. Damals hatte das Ehepaar Charmi von den vielen Plänen für das neue zweite Leben auf der Insel erzählt, so etwa von einem geplanten Song von Papa Mani, der unter dem Namen Nick Tschecker in der Vergangenheit am Ballermann aufgetreten war. In einem erneuten Gespräch auf Mallorca erzählt dieser plötzlich eine unglaubliche Geschichte zu seinem neuen Lied.

„Goodbye Deutschland“-Star zurück am Ballermann

„Stellt die Schinkenstraße unter Denkmalschutz. Dann bleibt sie einfach alle mal“, stimmte Mani Charmi im Gespräch Anfang August an. Die Veröffentlichung seiner neuen Single „Denkmalschutz“ stand da noch bevor. Nun ist sie seit Anfang September draußen.

„Wir arbeiten gerade dran, da noch einmal einen Antrag einzureichen. Also mal gucken, was passiert und wie die Reaktion ausfällt bei der Behörde“, verkündet Mani plötzlich im Gespräch. „Das sozusagen als Kulturgut schützen, das ist so ein bisschen die verrückte Idee hinter dem Song.“

Aus Spaß wird plötzlich ernst

„Wir haben das anfangs nicht so ernst genommen. Irgendwie wurde es dann doch sehr ernst genommen von vielen und dann haben wir gedacht: ‚Na dann schauen wir doch mal was passiert.‘“ Eigentlich wollte Mani mit dem Song vor allem herauszufinden, wie es um seine Sängerkarriere steht. „Ich habe zwei Jahre Pause gemacht was die Musik angeht. Das war schon um mal zu gucken: ‚Kennen die Leute mich eigentlich noch? Können die sich noch an mich erinnern und wollen die das überhaupt noch hören?‘ Der Song ist aber doch sehr gut angekommen.“



Ob bereits ein Auftritt am Ballermann – gar in der Schinkenstraße ansteht? „Aktuell nicht. Im Moment liegt unser Fokus darauf, dass die Kinder hier gut ankommen, dass sie sich wohlfühlen. Wenn ich dann des Nachts über die Schinkenstraße tanzen würde, ich weiß nicht, ob das gut zusammenpasst im Moment. Da würde ich dann eher den Fokus auf das nächste Jahr legen.“