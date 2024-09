Urlaub auf Mallorca: Ich ging öfters die Straße entlang – es passiert immer um 23 Uhr

Wer seinen Urlaub auf Mallorca am Ballermann verbringt, hat die wohl kultigsten Orte des deutschen Tourismus auf der Insel direkt vor der Nase. Zunächst wäre da die Playa de Palma selbst, an der sich die Urlauber tagsüber sonnen und entspannen. Einige beginnen schon hier mit dem Trinken, bevor es zu späterer Stunde in den Megapark oder in den Bierkönig in der berühmten Schinkenstraße geht. Dort, wo auf den Stühlen getanzt und wild gefeiert wird.

Wer es etwas ruhiger, aber nicht allzu ruhig haben will, geht hingegen in die Straße, mit der hier am Ballermann überhaupt alles begann. Diese befindet sich nur wenige Meter weiter und hier passiert jeden Abend um Punkt 23 Uhr etwas Außergewöhnliches. Auch ich habe diesen Moment bereits ein paar Mal erlebt.

Urlaub auf Mallorca: Dieser Moment bleibt unvergessen

Eigentlich trägt die Straße den Namen Carrer de Miquel Pellisa, benannt nach einem mallorquinischen Bauunternehmer, der in der Gegend viel baute. Die meisten Deutschen, die ihren Urlaub auf Mallorca verbringen, kennen diese Straße nur unter einem anderen Namen. Denn hier wurde 1979 das erste deutsche Bier auf der Insel ausgeschenkt und so war schnell die Bierstraße geboren.

Wer diese Straße tagsüber entlang geht, findet eine ruhige Fußgängerstraße vor – rechts und links Bars, Kneipen und Lokale. Zwar sitzt bereits tagsüber schon so mancher Deutsche in seinem Urlaub auf Mallorca bei einem Bier im Et Dömsche oder aber einer der Kult-Lokale am Ballermann, dem Deutschen Eck. Doch das ist nichts im Vergleich zu dem, was hier am Abend abgeht. Zu späterer Stunde ist die Straße voller Menschen. Sie alle verbringen ihren Urlaub auf Mallorca abends gerne mit Freunden und Familie, so manchem Glas Alkohol und Musik.

Jeden Abend um 23 Uhr leuchten in der Bierstraße auf Mallorca die Wunderkerzen. Foto: Ingo Wohlfeil/DER WESTEN

Die Straße ist zu diesem Zeitpunkt meist brechend voll. Foto: Ingo Wohlfeil/DER WESTEN

Seit den 90ern gibt es hier eine ganz besondere Tradition. Jeden Abend um punkt 23 Uhr spielt der DJ Marc Colonia den Song „Sierra Madre“ von den Schürzenjägern. Dazu verteilen die Kellner der umstehenden Lokale gemeinsam Wunderkerzen an alle Gäste in der Bierstraße. Gemeinsam wird dann geschunkelt, gesungen und die leuchtenden Stäbe in den Himmel gestreckt.

Jedes Mal, wenn ich diesen Moment erlebe, bekomme ich Gänsehaut. Das Gefühl von Miteinander, Freude und Spaß an diesem Moment ist überwältigend. Und genau dieses Gefühl ist das, warum die Menschen hier ihren Urlaub auf Mallorca so lieben und immer wieder auf die Insel zurückkehren. Was wie ich finde, mehr als nachvollziehbar ist.