Premiere auf Mallorca – Oktoberfest auf Insel nimmt neue Dimension an

Das wohl kultigste deutsche Fest steht in Deutschland unmittelbar bevor und auch auf Mallorca bereit man sich vor. Denn anders als in den Jahren zuvor hat man auf der Lieblingsinsel der Deutschen in diesem Jahr Großes geplant!

Am 21. September heißt es in München wieder: „O’zapft is!“ Bis zum 6. Oktober feiert man in München dann erneut das größte Volksfest der Welt – das Oktoberfest. Und auch auf Mallorca sollen alle Oktoberfest-Fans auf ihre Kosten kommen. Alle wichtigen Infos dazu liest du hier.

Oktoberfest geht auch auf Mallorca

Gefeiert wird das Oktoberfest auf der ganzen Insel in verschiedensten Versionen. Die größte Feier steht jedoch in Santa Ponça westlich von Mallorcas Hauptstadt Palma an. Auf dem Gelände, wo alljährlich der deutsche Weihnachtsmarkt ausgetragen wird, organisieren die beiden Deutschen Holger Becker, der Organisator des Weihnachtsmarktes in Santa Ponça-Son Bugadelles, und Werner Wiedemann, Eigentümer des Restaurants Rancho La Romana in Peguera, erstmals das Oktoberfest in diesem Jahr.

In einem 1.000 Quadratmeter großen Festzelt, geschmückt in den Farben der bayerischen Flagge, soll zehn Tage lang gefeiert werden wie auf dem originalen Fest in München. Traditionell bayerisch wird auch die Küche sein, die die Oktoberfest-Fans zwischen Maß Bier und Party den Hunger stillen sollen. Hähnchen, Haxe, Krustenbraten und Leberkäse wird neben dem eigens aus Bayern angelieferten Bier von Hofbräu über die Theke gehen.

Auch eine Wein- und Sektbar ist geplant, wie die „Mallorca Zeitung“ berichtet. Man rechne mit 1.000 bis 1.500 Gästen täglich, zitiert die mallorquinische Tageszeitung den auf Mallorca lebenden deutschen Organisator Holger Becker.

Zu Speis und Trank soll eine Blaskapelle für die nötige musikalische Unterhaltung sorgen. Und wie könnte es anders sein? Auch auf Mallorca bekannte Insel-Residenten sollen zu den geplanten Entertainern auf dem Oktoberfest auf Mallorca zählen.

Das Ganze findet vom 18. bis zum 27. Oktober 2024, täglich zwischen 11 und 23 Uhr auf dem Gewerbegebiet Son Bugadelles in Santa Ponça auf Malllorca statt.