Urlaub auf Mallorca: Schluss mit lustig – worauf Touristen sich jetzt einstellen müssen

Nach dem Urlaub auf Mallorca für die einen bedeutet vor dem Urlaub auf Mallorca für die anderen. Zwar sind die stärksten Urlaubsmonate Juli und August vorüber. Auf der Lieblingsinsel der Deutschen herrscht dennoch weiterhin reges Treiben – wenn auch ein anderes.

Das Publikum, das Mitte September seinen Urlaub auf Mallorca verbringt, ist im Schnitt etwas älter. Und auch ein ganz wesentlicher Faktor, der für die Touristen mit am wichtigsten sein dürfte, hat sich sehr verändert. Das Schlimme ist, es soll noch dicker kommen!

Urlaub auf Mallorca: Es wird wieder ungemütlich auf der Insel

Vorbei sind die Zeiten der Temperaturen über 30 und bis zu 40 Grad auf der Insel. Mit dem Monat September kam es hier zum Temperatursturz – doch nicht nur das! Ein tagelanger Sturm sorgte erneut für Chaos auf der Insel und zwang die Urlauber dazu, sich im Inneren aufzuhalten.

Und auch in der dritten Septemberwoche kann es für diejenigen, die gerade Urlaub auf Mallorca machen, wieder ungemütlich werden, wie der spanische Wetterdienst Aemet berichtet. Zwar startet die Woche mit viel Sonnenschein und Temperaturen bis zu 30 Grad und auch der Wind soll nachlassen. Im Norden der Insel beginnt der Dienstag (17. September) mit Regenschauern, der jedoch nur bis zum Mittag anhalten soll. Die Temperaturen sinken auf maximal 27 Grad.

Am Tag darauf soll es zwar wird es ein paar Grad wärmer werden, gleichzeitig kann es auf der ganzen Insel regnen. Und auch am Donnerstag (19. September), Freitag (20. September) und Samstag (21. September) sollten sich all diejenigen, die an diesen Tagen ihren Urlaub auf Mallorca verbringen, eine Alternative zum Sonnenbaden und am Strand liegen, suchen. Denn auch dann soll es auf der Insel mit einer Wahrscheinlichkeit von bis zu 75 Prozent regnen.