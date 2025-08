Dieses Verhalten vieler Lidl-Kunden bringt Mitarbeiter auf die Palme – „Nennt man Anstand“

Gehört der Einkauf bei Lidl auch zu deinen wöchentlichen Ritualen? Doch auch wenn du nur selten bei dem Discounter einkaufen gehst, ein bestimmtes Kunden-Verhalten solltest du dir wohl in jedem Markt sparen.

Mitarbeiter bei Lidl und auch anderen Discountern und Supermärkten können von diesem schlechten Verhalten der Kunden wohl alle ein Lied singen. Ein Lidl-Mitarbeiter macht seinem Ärger nun auf TikTok Luft. Vielleicht kommt dir die ein oder andere Verhaltensweise sogar bekannt vor?

Lidl-Kunden benehmen sich daneben – Mitarbeiter zeigt es deutlich

Der Job im Einzelhandel ist sicher nicht der leichteste: Stressige Tage, körperliche Arbeit, unfreundliche Kunden – das haben wohl die meisten Mitarbeiter bei Lidl und Co. schon erlebt. Einer wird jetzt deutlich und hält den Kunden mit seinem TikTok-Video einen Spiegel vor. Unter dem Namen „familie_kublik“ erfreut er seine Follower immer wieder mit lustigen und lehrreichen Videos. Diesmal kriegen ganz bestimmte Kunden ihr Fett weg – auf die lustige Art und Weise versteht sich.

Das Video beginnt mit zwei Getränkedosen auf dem Kassenband. Die junge Dame, die hier wohl die Kundin spielt, stellt diese auf das Band. Sofort kommt der Lidl-Mitarbeiter und zeigt, wie es richtig geht: hinlegen natürlich. So können die Dosen – das gleiche gilt auch für Flaschen – nicht umkippen und durcheinanderpurzeln. In der nächsten Szene holt sich die Kundin ein Produkt von ganz hinten aus dem Kühlregal. Die Idee dahinter ist wohl möglichst lang haltbare Ware zu erwischen. Doch Pustekuchen! Zwar werden in dem Video keine Worte gesprochen, aber der Angestellte zeigt recht deutlich, dass hier wohl alle Produkte in der Reihe dasselbe Verfallsdatum haben. Also ist das in diesem Fall einfach Quatsch!

Jetzt wird es richtig dreist

Weiter geht’s besonders dreist: Die Kundin nimmt sich aus den Non-Food-Angeboten eine Packung mit einem Kleidungsstück, reißt diese auf, holt die Kleidung raus, legt das Ganze ausgepackt zurück und nimmt sich eine geschlossene Packung. Nicht besonders nett! Denn das macht den Mitarbeitern bei Lidl und Co. einfach nur mehr Arbeit.

Und dieses freche Verhalten der Kunden kann sogar zu echter Lebensmittelverschwendung führen. Die gespielte Kundin nimmt ein gekühltes Produkt aus dem Kühlschrank, will es anscheinend doch nicht haben und legt es in einem anderen – ungekühlten! – Regal wieder ab. In dieser Szene sieht es der Lidl-Mitarbeiter direkt und kann es sofort zurücklegen. Aber wenn Angestellte nicht wissen, wie lange ein gekühltes Produkt schon draußen lag, müssen sie es wahrscheinlich sogar entsorgen.

Neben Kommentaren, die es nicht einsehen, den Mitarbeitern weniger Arbeit zu machen, gibt es auch genügend, die dem TikToker recht geben. Hier heißt es unter anderem: „Das nennt man Anstand.“ Bei deinem nächsten Einkauf bei Lidl weißt du nun, worauf du besser achten solltest, um die Mitarbeiter nicht zu verärgern.