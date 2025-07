Beliebte Reederei sagt Dutzende Kreuzfahrten ab – Urlauber müssen sich auf Veränderungen einstellen

Kreuzfahrt-Fans müssen sich auf Änderungen bei Norwegian Cruise Line einstellen. Die Reederei hat für die Wintersaison 2026/27 zahlreiche Reisen abgesagt. Grund dafür sind umfassende Anpassungen der Fahrpläne zweier Schiffe. Bei diesen wechseln die Abfahrtshäfen.

Doch es gibt auch gute Nachrichten: Dafür sind bald neue Alternativrouten buchbar.

Norwegian Cruise Line sagt über 40 Kreuzfahrten ab

Norwegian Cruise Line hat kurzfristig für die Wintersaison 2026/27 über 40 Kreuzfahrten gestrichen. Betroffen sind Reisen in der Karibik ab San Juan mit Norwegian Breakaway sowie Touren ab New Orleans mit Norwegian Prima. Gäste erhalten automatisch eine Rückerstattung ihrer Zahlungen und ein Reiseguthaben für zukünftige Kreuzfahrten.

Die Absagen hängen mit Fahrplanänderungen zusammen. Norwegian Breakaway wird künftig ab New Orleans in die westliche Karibik fahren. Norwegian Prima übernimmt spannende Routen ab Puerto Rico in die südliche Karibik. Die neuen Kreuzfahrt-Routen sollen bald buchbar sein.

Spontane Fahrplanänderungen keine Seltenheit

Laut Norwegian entschied sich die Reederei bewusst gegen automatische Umbuchungen. Manchmal greifen Reedereien auch nach Buchungsstart noch mal in die Fahrpläne ein, bittet die Reederei Kunden um Verständnis. Grund für solche Änderungen seien oft Nachfrageschwächen.

Meist plant Norwegian Cruise Line den Fahrplan zwei Jahre im Voraus. Doch auch äußere Umstände erfordern regelmäßig Anpassungen. Passagiere können sich jedoch auf alternative Reiseangebote freuen, wie „Schiffe und Kreuzfahrten“ berichtet. Dank der Umbuchungsmöglichkeiten bleibt die Vorfreude auf eine Kreuzfahrt ungetrübt.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.