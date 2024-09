Schock-Moment bei „Goodbye Deutschland“-Star Steff Jerkel! Dicker Qualm im Restaurant „Sharkys“

Einen wahren Schock-Moment erlebte der „Goodbye Deutschland“-Star Steff Jerkel am Donnerstag (12. September) auf Mallorca.

Gerade als Steff Jerkel mit Freunden essen war, erhielt er eine besorgniserregende Nachricht. Sofort machte er sich zu seinem Restaurant „Sharkys“ auf. Als er dort ankam, stieg bereits dicker Qualm aus dem Lokal. Was genau passiert ist, erzählt uns der „Goodbye Deutschland“-Star auf Nachfrage unserer Mallorca-Reporterin.

„Goodbye-Deutschland“-Star Steff Jerkel bekommt Schock-Anruf

Das sein Abend so endet, hätte der „Goodbye-Deutschland“-Star Steff Jerkel sicherlich nicht erwartet. Er und seine Freunde, darunter auch Michael Busse, saßen beim Essen in Cala Ratjada, als Steff einen Anruf erhalten habe. „Ich hab im ‚Sharkys‘ ja eine Alarmanlage, deshalb hab ich den Anruf bekommen, im Lokal läuft jemand mit Taschenlampe herum“, erzählt der „Goodbye Deutschland“-Auswanderer. Sofort sei er mit seinem Kumpel Micha zum Lokal gerast. „Wir haben reingeguckt, weil ich hatte den Schlüssel nicht mit. Da war dann dichter Qualm, also komplett zu, als ob der Laden brennt“, beschreibt Steff das Bild, das sich ihnen am Donnerstagabend bot.

„Ich hab die Tür eingetreten vom Laden – da hat mir noch das Knie weh getan, weil ich da zweimal reingetreten hab, bis die aufging. Dann haben wir einen Feuerlöscher genommen und sind durchs Lokal gelaufen und haben auch schlecht Luft gekriegt, weil das hat auch richtig nach Feuer und verbranntem Kabel gestunken hat. Wir haben aber nicht gefunden, wo das herkommt, weil der ganze Laden war voller Qualm“, erzählt Steff Jerkel weiter. Als die Polizei kam, schickten die Beamten Steff und Michael sofort aus dem Laden.

„Hat nach Feuer und verbranntem Kabel gestunken“

„Ich bin dann aber nochmal durchgelaufen, weil ich das Feuer unbedingt finden wollte“, erzählt der „Goodbye Deutschland“-Star. Gefunden habe er aber nichts. In der Zwischenzeit sei auch die Feuerwehr angerückt. „Ich hab dann schon die Lüftung in der Küche angemacht und alle Fenster aufgemacht“, erzählt Steff weiter.

Das Restaurant „Sharkys“ des „Goodbye Deutschland“-Star Steff Jerkel war voller Qualm – Schuld war diese Rauchbombe. Foto: Steff Jerkel

Später stellte sich dann heraus, dass Steff und Micha das Feuer gar nicht finden konnten, weil es keines gab. „Naja, am Ende ist das so gewesen: Mit der Alarmanlage verbunden ist so eine Rauchbombe. Also wenn ein Einbrecher drinne ist, dann zündet die Rauchbombe, dass der Einbrecher vertrieben wird“, erklärt der Mallorca-Auswanderer. Jetzt wartet er auf die Bilder der Alarmanlage. „Wegen den Kosten hab ich keine Ahnung, wer das bezahlen muss“, so Steff Jerkel.