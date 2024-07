Liebes-Comeback bei „Goodbye Deutschland“-Star Steff Jerkel: Fauxpas beim ersten Date

Die beliebte Vox-Serie „Goodbye Deutschland“ hat schon viele Träume und Dramen begleitet – von Menschen, die alles hinter sich lassen, um im Ausland ein neues Leben zu beginnen. Zu den bekanntesten Gesichtern der Sendung gehören zweifellos Steff Jerkel und Peggy Jerofke.

Das einstige Traumpaar sorgte kürzlich vor allem wegen ihrer Trennung für Schlagzeilen. Nach einer langen Beziehungspause versuchen sie nun, ihrer Liebe eine zweite Chance zu geben. Doch schon beim ersten Date bahnt sich Ärger an.

Erst vor wenigen Monaten machten Steff Jerkels und Peggy Jerofke ihr Beziehungs-Comeback öffentlich. Jahrelang teilten die gebürtige Brandenburgerin und der Hamburger nicht nur ihre Liebe füreinander, sondern auch ihre Leidenschaft für die spanische Urlaubsinsel Mallorca. Dort betrieben sie gemeinsam verschiedene Lokale und bekamen 2018 eine Tochter. Doch das Glück der beiden zerbrach sowohl privat als auch beruflich.

Ein romantisches Date soll nun in der aktuellen Folge von „Goodbye Deutschland“ (29. Juli) den Neuanfang besiegeln. Aber kaum haben Steff und Peggy bei ihrem Rendezvous im Restaurant Platz genommen, verfällt Steff in alte Muster.

Statt romantischer Atmosphäre beherrscht nur ein Thema das Date von Steff und Peggy – die Arbeit. Ein Streitthema, das bereits in der Vergangenheit für viel Ärger gesorgt hat. Schließlich zogen die Auswanderer beruflich jahrelang an einem Strang – was ihnen letztendlich zum Verhängnis wurde und die Beziehung belastete.

Zum Glück merkt Steff schnell seinen Fehler und schwenkt beim Date auf angenehmeren Themen um, um sich ganz auf seine Peggy zu konzentrieren. Doch reicht das aus, um die Beziehung zu retten?

Schaffen es die „Goodbye Deutschland“-Stars, ihre alte Liebe neu zu entfachen, oder holen sie die alten Probleme wieder ein? Fans dürfen gespannt sein, wie die Liebesgeschichte von Steff und Peggy weitergeht.

Vox zeigt alle Folgen von „Goodbye Deutschland – Die Auswanderer“ auch online in der Mediathek bei RTL+.