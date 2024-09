Steff Jerkel träumt von 250.000-Euro-Hochzeit – doch Peggy hat andere Pläne

Bereits seit 1998 sind Steff Jerkel und Peggy Jerofke ein Paar und haben in der Zeit natürlich auch schon Etliches erlebt und durchgestanden – waren eine Zeit lang sogar getrennt. Nun geht das durch „Goodbye Deutschland“ bekannt gewordene Duo den nächsten Schritt. Im Juni hat Steff um die Hand von Peggy angehalten – die den Antrag schon sehnlichst erwartete.

Gegenüber unserer Mallorca-Reporterin erzählt Steff Jerkel, wie er sich seine Traumhochzeit vorstellt und prophezeit gleichzeitig „schwere Diskussionen“ mit seiner Verlobten. Peggy habe nämlich ganz andere Pläne.

Steff Jerkel geht im „Sharkys“ auf die Knie

Zugegeben – auf den Antrag musste Peggy Jerofke lange warten: Bei der Eröffnungsfeier ihres Lokals „Sharkys“ am 10. Juni auf Mallorca war es dann endlich soweit. Steff ging vor seiner Peggy auf die Knie. Im Sommer 2025 sollen dann die Hochzeitsglocken läuten. Das „Goodbye Deutschland“-Paar hat schon Vorstellungen, wie die Traumhochzeit aussehen soll, doch die unterscheiden sich gewaltig. „Mein Traum ist es ja, auf einer Riesenyacht zu feiern mit DJ und Freunden in ganz lockerer Atmosphäre – also Trauung an Bord und dann ne richtige Party auf einer Riesenyacht, auf der wir dann gleich die Hochzeitsreise darauf machen“, schwärmt Steff.

Das das nicht günstig wird, ist sicherlich jedem klar. „Das kostet natürlich richtig, richtig, richtig viel. Also da sprechen wir fast von einer viertel Million“, ist sich der „Goodbye Deutschland“-Star bewusst. Doch für ihn sei es das Geld wert. „Ich sag eben: Hochzeit ist nur einmal im Leben und das soll für immer in Erinnerung bleiben. Das soll die fetteste Hochzeit ever ganz deutschlandweit werden“, malt sich Steff aus, „Und da wir uns keine Yacht selber leisten können, also so eine zu besitzen, hab ich gesagt, lass uns einmal fühlen wie Riesen-Millionäre.“

„Gibt bestimmt schwere Diskussionen“

Doch seine Verlobte hat ganz andere Pläne. Mit der riesigen Traumhochzeit à la Steff sei sie nicht einverstanden. „Peggy würde gerne, dass unsere Tochter Josephine auf dem Pferd angeritten kommt – mit den Ringen“, erzählt Steff, „und sie würde gerne irgendwie auf einer Finca oder einer anderen schönen Location feiern.“ Statt sich einmal wie Millionäre fühlen, wolle seine Verlobte auf „Absicherung“ setzen und von dem Geld eher eine Wohnung kaufen.

„Das müssen wir erstmal ausdiskutieren, wenn die Saison vorbei ist – das gibt bestimmt noch so schwere Diskussionen“, erzählt Steff Jerkel gegenüber unserer Mallorca-Reporterin. „Ich hoffe, dass ich mich da durchsetzen kann. Dann können wir es einmal so richtig eskalieren lassen bei der Party“, wünscht sich der „Goodbye Deutschland“-Star.