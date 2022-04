„Goodbye Deutschland“: Alles aus für Peggy und Steff – „Das wird niemals was“

Schlechte Nachrichten für die „Goodbye Deutschland“-Stars Peggy Jerofke und Steff Jerkel. Die Auswanderer stecken in ernsten Problemen.

Auf Mallorca wollten sich die beiden ein Leben im Paradies aufbauen, doch jetzt droht ihr Auswanderertraum zu scheitern. Das Schlimmste: Die „Goodbye Deutschland“-Darsteller selbst können nichts dagegen tun.

„Goodbye Deutschland“-Star Steff ist stinksauer: „Es ist viel versprochen worden“

Die Osterferien locken viele Menschen auf die Baleareninsel Mallorca. Für die Gastronomen beginnt damit eine der wichtigsten Phasen, in denen sie zumindest einen kleinen Teil der corona-bedingten Verluste einholen können. Das hatten auch Peggy und Steff, die durch die Vox-Doku-Soap „Goodbye Deutschland“ bekannt wurden, vor.

Doch ihr Lokal auf Mallorca steht leer. Die Gäste bleiben aus und die Mitarbeiter springen ihnen ab. Ein Horror-Szenario für jeden Selbstständigen.

Peggy Jerofke und Steff Jerkel haben sich 1998 in Arenal kennengelernt. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

In einem Instagram-Video erklärt Steff Jerkel, wie es so weit kommen konnte. Grund dafür ist eine riesige Baustelle auf der Promenade direkt vor ihrer „Martiki“-Bar in Cala Ratjada, die eigentlich schon viel weiter sein sollte. „Es ist viel versprochen worden – auch dass sie zu Ostern fertig werden“, ärgert sich der 52-Jährige über die langsamen Fortschritte.

Bar von „Goodbye Deutschland“-Darstellern kann nicht wie geplant öffnen

Doch die Aufnahmen zeigen ein ganz anderes Bild. Von der geplanten Neueröffnung am 15. April sind Peggy und Steff noch weit entfernt, wenn man sich den aktuellen Stand der Baustelle ansieht. „Das wird niemals was“, hört man Steff frustriert sagen.

Was ihn besonders empört, ist, dass andere Gastronomen in der Ecke längst wieder den Betrieb aufnehmen können. „Und wir sind am Arsch“, wütet der gebürtige Hamburger.

Unterdessen suchen Peggy und er neue Kellner, Barkeeper, Spül- und Küchenhilfen für ihre Bar, wie die „Mallorca Zeitung“ berichtet. Ihnen möchte Steff sogar eine Wohnmöglichkeit in Cala Ratjada zur Verfügung stellen.

----------------------------------------

Mehr zu „Goodbye Deutschland“:

----------------------------------------

Neben der Bar auf Mallorca plant Steff, ein zweites „Martiki“ auf Gran Canaria zu eröffnen. Ein passendes Lokal dafür hat der „Goodbye Deutschland“-Star allerdings noch nicht gefunden.