„Goodbye Deutschland“-Star Steff Jerkel will Mallorca verlassen – ohne seine Verlobte Peggy

Traurige Nachrichten aus Spanien: Das „Goodbye Deutschland“-Paar Peggy Jerofke und Steff Jerkel geht vorerst getrennte Wege. Die Bürokauffrau und der Gastronom haben eine gemeinsame Tochter im Alter von drei Jahren.

Doch die Trennung der „Goodbye Deutschland“-Stars soll nicht auf Dauer sein. Dennoch hat Steff erst einmal Abstand von dem gemeinsamen Zuhause auf Mallorca genommen.

„Goodbye Deutschland“-Star Steff Jerkel macht es offiziell: „Werde Mallorca verlassen“

Steht diese Beziehung etwa vor dem Aus? Nein, bei den „Goodbye Deutschland“-Darstellern Peggy Jerofke und Steff Jerkel ist zum Glück keine Trennung in Sicht. Umso überraschender ist es jedoch, dass Steff ohne seine Partnerin auf eine andere Insel Spaniens umzieht.

Das „Goodbye Deutschland“-Paar Peggy Jerofke und Steff Jerkel geht nun erst einmal getrennte Wege. Foto: MG RTL D / 99 pro Media

Grund dafür ist jedoch kein Streit mit Peggy, sondern die Eröffnung eines zweiten Lokals auf Gran Canaria. Bei Instagram lässt der 52-Jährige die Bombe platzen: „Ich wollte euch mitteilen, dass ich Ende der Saison Mallorca verlassen werde. Erst mal für sechs Monate.“ Eine harte Beziehungsprobe für das Paar, das seit 15 Jahren verlobt ist.

Das ist „Goodbye Deutschland“:

„Goodbye Deutschland“ begleitet mehrere Auswandererfamilien bei ihrer großen Reise in ein neues Leben

In anderen Folgen werden auch Personen vorgestellt, die schon seit vielen Jahren im Ausland leben

Seit dem Jahr 2006 wird die Doku-Soap bei Vox ausgestrahlt

Berühmte Auswanderer sind Konny Reimann, Danni Büchner oder Daniela Katzenberger

Die neuen Folgen sind in der Mediathek von RTL+ abrufbar

„Goodbye Deutschland“-Paar uneinig: Peggy gefällt Steffs Umzug nach Gran Canaria gar nicht

Peggy scheint alles andere als begeistert davon zu sein, dass ihr Partner auf die rund 2.500 Kilometer entfernte Kanareninsel auswandert. Ein Flug von Mallorca nach Gran Canaria dauert immerhin drei Stunden.

Auf Gran Canaria will sich Steff Jerkel etwas Neues aufbauen. Foto: IMAGO / imagebroker

Für Gastronom Steff klingt das Leben zwischen den Trauminseln hingegen ziemlich aufregend: „Ich pendel dann hin und her, ist doch schön. Dann ist man halt hin und her und sieht sich am Wochenende.“

Ob die kleine Familie an dieser Distanz zerbrechen wird, werden erst die neuen Folgen der Vox-Doku-Soap zeigen.