„Frühstücksfernsehen“-Star Matthias Killing scherzt: „Jetzt wird geknattert“

Es sind nur noch wenige Wochen bis Herbstbeginn und die Temperaturen fallen langsam ab. Es dauert nicht mehr lange, bis es morgens noch dunkel sein wird und eine extra Portion Motivation für einen gelungenen Start in den Tag nötig ist. Das Sat.1 „Frühstücksfernsehen“ hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Morgen vieler Menschen fröhlicher zu gestalten.

Die wechselnden Moderations-Teams führen den Zuschauer durch verschiedenste Themen rund um aktuelle News, Service-Themen und Promi-Klatsch. Die Sendung am Dienstag moderierten Matthias Killing und Karen Heinrichs. Doch was dann passierte, brachte das Sat.1-Team aus der Fassung.

Karen Heinrichs außer Rand und Band

Alles begann mit einem sehr kleinen Jutebeutel, den Heinrichs aus einer Tasche zauberte. Sie teilt ihrem Kollegen mit: „Ist der nicht süß? Den habe ich immer für spezielle Sachen. Was dann folgte, ist ganz untypisch für die sympathische Moderatorin, sie führt aus: „Für Kondome zum Beispiel.“ Als Kollege Killing sich vor Lachen nicht mehr halten kann, stellt Heinrichs diese Aussage als Spaß klar. Trotzdem folgt noch eine allgemeine Weisheit: „Kondome schützen, sag ich nur!“

Kollege und Moderator Killing nutzt diese Vorlage allerdings sofort, entreißt Heinrichs den kleinen Beutel und imitiert Heinrichs auf einer imaginären Tanzfläche. Dann würde ein Typ auf sie zukommen und Heinrichs daraufhin den Inhalt des Beutels, Kondome, zeigen. Killing sagt amüsiert in die Kamera: „Dann weißt du als Typ sofort, jetzt wird geknattert!“ Mit dieser Entwicklung ihres Witzes hatte Heinrich sicher nicht gerechnet.

Auch die Fans des „Frühstücksfernsehens“ bekommen sich vor Lachen kaum mehr ein. Ein Follower der Sat.1-Sendung berichtet von seinem Morgen und schreibt: „Dachte heute Morgen, lange nicht mehr so gelacht. Bis vorhin! Vor zehn Minuten klingelt es, ich zur Tür. Es war die Apotheke und der bringt mir die Pillen in so einem Täschchen. Ich konnte nicht mehr!“ Einem weiteren Fan der Morning-Show geht es ähnlich: „Heute Morgen schon nicht mehr aus dem Lachen gekommen, immer wenn ich jetzt solche Tasche sehen werde, werde ich an Karen denken.“ Da hat Karen Heinrichs wohl für einen lustigen Morgen bei den Zuschauern gesorgt.

Wer den nächsten lustigen Fernsehmoment nicht verpassen möchte, schaltet montags bis freitags von 5:30 Uhr bis 10 Uhr Sat.1 ein. Sonntags läuft die Sendung von 9:00 Uhr bis 11:00 Uhr.