„Frühstücksfernsehen“-Rückkehr von Karen Heinrichs wird zur Tortur – „Vergessen, wie hart es ist“

Sommerzeit ist Urlaubszeit, da machen auch die Moderatoren vom Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ keine Ausnahme. Ganz ohne Studio-Team geht’s aber natürlich nicht. Immerhin wollen die Fans der Show auch weiterhin live unterhalten werden, während die Stars der Sendung in den Ferien sind.

Nach drei entspannten Wochen heißt es am Dienstagmorgen (29. August) für Karen Heinrichs dann aber wieder früh aufstehen und ab vor die „Frühstücksfernsehen„-Kamera. Bitter nur, wenn der Körper noch im Urlaubsmodus ist.

Ponyhof statt „Frühstücksfernsehen“

Heinrichs feiert am Dienstagmorgen ihr persönliches Comeback nach drei Wochen Show-Abwesenheit. Während Marlene Lufen, Daniel Boschmann, Alina Merkau und Lukas Haunerland die Stellung gehalten haben, hatte sich Karen Heinrichs ganz entspannt in die Reiterferien verabschiedet und ihre Fans daran teilhaben lassen.

Auf ihrem Instagram-Kanal kündigte sie an: „Ich bin dann mal weg. Macht’s alle ganz doll gut. Wir sehen uns in drei Wochen mit staubigen Haaren und Stallgeruch.“ Und weiter: „Bei mir klingelt ab sofort für drei Wochen nicht der Wecker, denn es ist Ponyhof-Alarm.“ Euphorisch jubelnd kehrte sie der Show den Rücken. Wenig begeistert meldet sie sich dann zu ihrem ersten Arbeitstag in ihrer Instagram-Story zurück.

Karen Heinrichs feiert Sat.1-Comeback

Mit Handtuch-Turban auf dem Kopf gibt sie ihren Fans zu früher Morgenstunde ein Update aus dem heimischen Badezimmer. „Nach drei Wochen Urlaub und Ferien mit den Kindern habe ich ganz vergessen, wie hart es ist, morgens um drei aufzustehen.“

Das frühe Aufstehen scheint Karen Heinrichs nach Wochen der Entspannung sichtlich schwerzufallen. Dann wird sie nochmal deutlich und sagt: „Bevor wieder welche fragen, man gewöhnt sich da nie dran. Musst du einfach machen.“

Mit Blick auf die Uhr scheint Karen Heinrichs ihre Job-Wahl in diesem Moment nochmal zu überdenken. In Gedanken bei ihrem Team und den Aussichten auf ihren Arbeitstag sagt sie dann: „Hoffentlich gibt’s heute nichts mit Röstzwiebeln“.