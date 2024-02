Sat.1-Star Marco Rima gibt erstes Zeichen nach Not-OP – „Sehr bedauerlich“

Unvermittelt musste der Sat.1-Star Marco Rima, vielen bekannt aus „Die Wochenschau“, seine laufende Tournee abbrechen und sorgte damit für große Sorge unter seinen Fans. Spekulationen über den Gesundheitszustand des 62-Jährigen kursierten im Netz – von Herzproblemen war die Rede.

Marco Rima: Jetzt meldet er sich zu Wort

Doch der beliebte Schweizer Comedian hat sich nun selbst zu den Gerüchten geäußert und für Klarheit gesorgt. In einer offiziellen Stellungnahme auf seiner Webseite räumte Rima am Mittwoch, den 28. Februar 2024, mit den Befürchtungen seiner Anhänger auf. Es handle sich nicht um Herzprobleme, sondern um eine Nierenkolik, die eine sofortige Operation erforderlich machte.

Diese plötzliche gesundheitliche Herausforderung traf ihn nach gerade einmal zwei Shows seiner Tournee in Klagenfurt, Österreich. Mit einer Prise seines bekannten Humors kommentierte er die Situation: „Seit meiner Rückkehr in die Schweiz klärt man nun das weitere Vorgehen ab, wann, wie und wo ich mich von meinen Edelsteinen ‚entledigen‘ kann – sehr bedauerlich, dass es sich nicht um Diamanten handelt.“

Marco Rima muss seine Tour absagen

Rima, der seine Karriere in der Schweiz begann und später durch die Sat.1-Comedy „Die Wochenschau“ auch in Deutschland zu einer festen Größe im Comedy-Geschäft avancierte, zeigt sich trotz der Umstände optimistisch. Er schließt sein Statement mit positiven Worten und verweist auf den Titel seines neuen Programms: „Don’t worry, be happy.“

Seit seinem Durchbruch an der Seite von Größen wie Anke Engelke, Ingolf Lück und Bastian Pastewka, hat Rima das Publikum immer wieder mit seinem einzigartigen Humor begeistert. Auch nachdem er später bei Sat.1 mit „Die Marco Rima Show“ solo zu sehen war, blieb er dem Comedy-Fach treu und tourte erfolgreich mit seinen Programmen.

Die Genesung des Künstlers steht nun im Vordergrund und während die Details zu seiner Rückkehr auf die Bühne noch offen sind, bleibt die Comedy-Welt zuversichtlich, dass Marco Rima bald wieder für Lacher sorgen wird. Bis dahin senden Fans des Komikers ihre besten Wünsche für eine schnelle und vollständige Erholung.