Sensation bei Sat.1: Diese Kult-Show mit Jörg Pilawa kehrt zurück!

Sat.1 lässt das Quiz-Herz seiner Zuschauer höherschlagen und bringt mit „Das große Allgemeinwissensquiz“ ein altbekanntes Format zurück auf die Bildschirme.

Ab dem 11. April wird der Donnerstagabend zum Schauplatz des Wissensstreits, bei dem es nicht nur um Ruhm, sondern auch um bis zu 50.000 Euro geht. Die Moderation des Formats, das bereits 2011 auf Sat.1 zu sehen war, übernimmt kein Geringerer als Quizmaster Jörg Pilawa.

Sat.1 baut seinen Donnerstagabend weiter aus

Nach dem Erfolg des „1% Quiz“ und der Einführung von „The Floor“ setzt der private TV-Sender auf Bewährtes. Fünf neue Folgen des „Allgemeinwissensquiz“ werden Ende März in Köln von Redseven Entertainment produziert. Mit diesem Schachzug baut Sat.1 sein Quiz-Angebot am Donnerstagabend weiter aus – zur Freude der Fans, die bereits die Quotensteigerung durch Jörg Pilawa beim „1% Quiz“ zu schätzen wussten.

Sat.1-Chef Marc Rasmus zeigt sich begeistert: „Unsere Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen sich darauf verlassen: Am Donnerstagabend wird in Sat.1 gequizzt“. Er ist überzeugt, dass Jörg Pilawa, der bereits Erfahrung mit dem Format hat, der ideale Gastgeber für die Neuauflage ist.

Sat.1: Mitten in der Fußgängerzone

Die Teilnahme am „Allgemeinwissensquiz“ ist dabei so spontan wie nie: Fabian Köster, bekannt aus der „heute-show“, macht sich auf in die Fußgängerzonen, um Passanten mit simplen Alltagsfragen zu konfrontieren. Wer diese meistert, qualifiziert sich direkt für die Teilnahme an der Show – ganz ohne Casting-Prozess.

Mit sieben Quizrunden und der Aussicht auf einen Gewinn von bis zu 50.000 Euro bietet „Das große Allgemeinwissensquiz“ eine Mischung aus Spannung, Unterhaltung und der Chance, das eigene Allgemeinwissen unter Beweis zu stellen.

Ob die Show an die Erfolge von einst anknüpfen kann, wird sich zeigen.