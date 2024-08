Panagiota Petridou: Stunden nach Ausstrahlung auf Sat.1 herrscht traurige Gewissheit

Seit einigen Jahren setzt Sat.1 phasenweise am Abend auf die Spieleshow „99 – Wer schlägt sie alle?“. Mittlerweile gibt es fünf Staffeln der Abendsendung – aktuell zeigt der Sender die neuste Ausgabe.

Moderiert wird das Ganze von Panagiota Petridou und ihrem Kollegen Florian Schmidt-Sommerfeld. Doch kommt die Gameshow auch wirklich bei den Sat.1-Zuschauern an? Ein Blick in die Quoten sorgt schnell für Klarheit.

Panagiota Petridou muss ganz stark sein

Worum geht es in der Sendung überhaupt? Insgesamt 100 Kandidaten spielen um das Preisgeld von 99.000 Euro. Wer 98 Spielrunden durchhält, ohne ein einziges Mal als Letzter zu enden, zieht ins finale Spiel ein und hat die Chance auf die hohe Gewinnsumme und den Titel.

So spannend das Konzept für den ein oder anderen klingen mag – die Popularität des Formats lässt zu wünschen übrig. Wie das Branchenmagazin DWDL berichtet, schauten am Donnerstagabend (29. August) lediglich 850.000 Menschen zu. Das ergibt einen Marktanteil von 4,3 Prozent. Und schnell wird klar: Es ist ein Abwärtstrend für Panagiota Petridou und ihr Team.

Panagiota Petridou erreicht schlechte Nachricht

Im Vergleich zur vorherigen Woche hat Sat.1 mit „99 – Wer schlägt sie alle?“ nämlich an Reichweite verloren. Die letzte Sendung erreichte 1,05 Millionen Zuschauer vor den TV-Bildschirmen. Das glich einem Marktanteil von 5,7 Prozent.

Immerhin konnte man sich am Donnerstagabend (29. August) gegen ProSieben durchsetzen. Doch im Vergleich zu RTL und dem Dschungelcamp musste sich Sat.1 geschlagen geben. Bleibt abzuwarten, wie sich die Quote in den nächsten Wochen entwickeln wird.

Alle Folgen von „99 – Wer schlägt sie alle?“ gibt es in der Mediathek bei Joyn zum Nachschauen.