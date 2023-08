„Frühstücksfernsehen“: Moderatorin verrät schlimmes Geheimnis – Kollege fällt vom Glauben ab

In einigen Teilen von Deutschland fängt kommende Woche die Schule wieder an. So auch in Berlin, wo die Morgenshow „Frühstücksfernsehen“ seinen Sitz hat. Für die Sat.1-Moderatoren Marlene Lufen und Daniel Boschmann ist das in ihrer Sendung Grund genug, um ein bisschen über ihre eigenen Schulerfahrungen zu plaudern.

Doch was „Frühstücksfernsehen“-Star Marlene Lufen zu erzählen hat, damit rechnet wohl niemand.

„Frühstücksfernsehen“: Marlene Lufen verrät schlimmes Geheimnis

Eine Schultüte, neue Freunde, ein nettes und entspanntes Beisammensein mit der Familie – so könnte man sich eine gelungene Einschulung wohl vorstellen. In Marlene Lufens Fall sah die aber anders aus. Und das wegen eines Vorfalls, der geradezu eine traumatische Erfahrung bei ihr ausgelöst hat. Auf dem Instagram-Kanal der Sat.1-Show verrät sie:

„Meine Einschulung war insofern speziell, weil ich vom Tag davor mit einem anderen Mädchen aus meinem Haus offensichtlich gestritten habe“, erzählt die 52-Jährige. So weit so gut. Doch dann sagt sie weiter: „Und sie hat mir ein Fahrradschloss auf die Nase gegeben – und ich hatte eine gebrochene Nase. Zwei blaue Augen und eine ganz dicke angeschwollene Nase.“

Kein Wunder, dass ihr „Frühstücksfernsehen“-Kollege Daniel Boschmann geschockt und laut „NEIN“ ruft. Einen Beweis für den Moment, den sie wohl lieber wieder vergessen würde, hat Marlene auch zu Hause: „Es gibt davon auch ein Foto und wie ich bei der Einschulung weine.“

Zum Weinen ist diese Geschichte allemal. Dagegen ist Boschis Einschulungsstory schon fast langweilig. „Meine Einschulung war eigentlich nur Standard. Es war ganz klar, was es für eine Schultüte sein muss. Sie war blau, es war Garfield drauf, es waren Süßigkeiten und Obst drin.“

Auch spannend:

Lustiger ging es dagegen ein paar Tage zuvor zu, als Daniel Boschmann plötzlich etwas Schlüpfriges im Gesicht hatte. Zum Schrillen komisch! HIER erfährst du, was es war.