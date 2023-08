„Frühstücksfernsehen“-Star Daniel Boschmann mit „Schlüpper im Gesicht“ – Fans lachen Tränen

Er ist aus dem Sat.1-Frühstücksfernsehen nicht mehr wegzudenken: Moderator Daniel Boschmann. Der sympathische Fernsehstar führt die Zuschauer gekonnt durch die Themen der Morning-Show und begeistert mit seiner lockeren Art. Mit der Teilnahme am Format „Das große Promibacken“ und dem achten Platz in der Rolle des Waschbären bei der Prosieben-Show „The Masked Singer“ weitete er seine Fernsehkarriere aus.

Im „Frühstücksfernsehen“ werden interessante Geschichten erzählt, Service Tipps gegebenen und der neueste Promi-Klatsch ausgetauscht. Zu der Aufgabe von Daniel Boschmann, der auch Boschi genannt wird, gehört unter anderem das Testen von innovativen Erfindungen. Mit seinem neuesten Instagram-Post bringt der Moderator nun seine Fans zum Lachen.

„Frühstücksfernsehen“-Star gerät an seine Grenzen

Wer sich das neueste Video von Daniel Boschmann anschaut, wird danach garantiert gute Laune haben. Der 42-Jährige testet im Rahmen der Sendung eine Innovation, die gegen lästiges Schnarchen helfen soll. Zugegeben, die Vorrichtung auf dem Kopf des Sat.1-Stars hat eine überraschende Ähnlichkeit zu einer sehr knappen Unterhose. Auch Boschi ist sich der Komik der Situation bewusst und kann sich vor Lachen kaum mehr einkriegen. Er beschriftet das Video mit den Worten: „Ich teste ein neues Anti-Schnarch-Gadget. Läuft gut.“ So hatte sich der Fernsehstar seinen Arbeitstag sicherlich nicht vorgestellt.

In seiner Instagram-Story teilt der Moderator ein lustiges Foto mit besagtem Gadget auf dem Kopf und schreibt: „Schnarcht nicht mehr, hat aber auch keine Romantik mehr.“ Humor hat der ehemalige Radiomoderator auf jeden Fall. Auch den Vergleich mit der „Ice Age“-Figur Sid greift Boschi auf und stellt das Foto von sich neben ein Foto der Zeichentrickfigur.

Auch die Fans von Boschmann lachen Tränen. Eine Followerin beschwert sich bei dem Moderator und schreibt: „Hör auf. Hab so laut mitgelacht! So dass meine Untermieterin anrief, ob alles bei mir in Ordnung sei!“ Für den nächsten Nachbarschaftsstreit möchte Boschi bestimmt nicht verantwortlich sein. Ein weiterer Fan kommentiert begeistert: „Herrlich, dieser Lachanfall. Sollte es fürs Schnarchen nichts bringen, sorgt es auf alle Fälle für gute Laune. Dein Lachen ist ansteckend.“ Mit diesem Video hat der Moderator anscheinend einigen Fans den Tag versüßt.

Wer den nächsten lustigen Fernsehmoment nicht verpassen möchte, schaltet montags bis freitags von 5:30 Uhr bis 10 Uhr Sat.1 ein. Sonntags läuft die Sendung von 9:00 Uhr bis 11:00 Uhr.