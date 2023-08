„Frühstücksfernsehen“-Star Daniel Boschmann sieht ein: „Ich habe einen großen Fehler gemacht“

Die Moderatoren des Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ haben mittlerweile echten Kultstatus im Morgen-Programm des Senders. Die TV-Stars wechseln sich mit ihren Moderationen ab und bringen dadurch ihre ganz persönliche Note in das Format. Vor allem einer sorgt dabei regelmäßig für Lacher bei den Fans der Show – Moderator Daniel Boschmann.

Der hat es mit einem Video von einem seiner alten Auftritte jetzt sogar auf eine Meme-Seite bei Instagram geschafft. In dem Video muss der „Frühstücksfernsehen„-Star sich zunächst eingestehen: „Ich habe einen großen Fehler gemacht.“

„Frühstücksfernsehen“: Daniel Boschmann begeht Fehler

Daniel „Boschi“ Bochschmann steht in dem Video mit Sat.1-Kollegin Karen Heinrichs vor der Kamera. Die ahnt bereits, worum es geht und sagt: „Du hast die Witze unserer Zuschauerinnen und Zuschauer gelesen.“

Die beiden hatten am Tag zuvor einen Aufruf auf Instagram gestartet, bei dem ihre Zuschauerschaft sich mit Flachwitzen zurückmelden sollte. Und die hatte Daniel Boschmann anscheinend einzeln studiert. Denn anschließend kann er sagen: „Sie haben uns alle ganz viele Witze geschickt, aber die kann man nicht erzählen.“ Dann kündigt er an: „Ich muss das mal mit unseren Juristen klären, ob ich den einen Witz erzählen kann, oder nicht. Dann hören Sie den gleich, im Fernsehen. Ist Lustig.“

Live auf Sendung kann sich „Boschi“ nicht mehr halten

Im Laufe der Sendung konnten die juristischen Bedenken anscheinend beigelegt werden, denn wenig später hört man Karen Heinrichs sagen: „Der ist gar nicht so lustig. Wirklich, ich brauchte jetzt echt ganz lange, um den zu verstehen.“ Das sei allerdings nichts Neues, so Boschmann grinsend. Dann ist es an der Zeit, den besagten Witz zu erzählen.

Mehr News:

Boschmann legt los und sagt: „Unterhalten sich zwei Jungs, sagt der eine zum anderen: ‚Alle sagen immer, du bist, was du isst.‘ Sagt er: ‚Ich kann mich gar nicht erinnern, ein faules Stück Scheiße gegessen zu haben‘.“

Der Moderator kann sich vor Lachen nicht mehr halten und geht zu Boden. Mehr als „Ich kann nicht mehr“, bringt er nicht mehr raus.