„Frühstücksfernsehen“-Star tadelt übergriffigen Fan: „Lass das nicht meinen Mann hören“

Das Wetter kann sich einfach nicht entscheiden. Während in den vergangenen Tagen endlich mal wieder die Sonne über großen Teilen Deutschlands zu sehen war und damit auch die Temperaturen wieder anstiegen, schüttet es nunmehr schon wieder wie aus Eimern. Nur gut, dass Sat.1-„Frühstücksfernsehen“-Star Vanessa Blumhagen die kurze Schön-Wetter-Phase scheinbar ausgiebig nutzen konnte.

Auf Instagram veröffentlichte die 45-Jährige nämlich ein Foto, dass sie im schwarzen Badeanzug auf einem Steg liegend zeigt. Die „Frühstücksfernsehen“-Moderatorin hat die Augen geschlossen, die Sonne scheint auf sie herab. Ein typisches Sommer-Bild eben.

„Frühstücksfernsehen“-Star bekommt ungefragte Terrassen-Tipps

Doch wie immer auf Instagram ziehen solche Schnappschüsse unterschiedliche Arten von Publikum an. Da haben wir auf der einen Seite diejenigen, die – sagen wir es mal freundlich – das Aussehen der TV-Bekanntheit loben.

„Mir wird dafür warm ums Herz“, heißt es dann beispielsweise. Oder: „Bei dem Anblick, kann das Wasser nicht kalt genug sein.“ Und dann gibt es noch die, die etwas zu meckern haben. Was in diesem Fall weniger am Foto oder Vanessa Blumhagen selbst, sondern mehr an dem Steg liegt, auf dem eben jene liegt.

Vanessa Blumhagen: „Lass das nicht meinen Mann hören“

„Wenn auch Sie ihre Terrasse sanieren wollen, gerne schreiben“, witzelt ein Fan der 45-Jährigen bei Instagram. Und Vanessa Blumhagen? Die wirkt schon dezent genervt: „Das ist ein Bootssteg und ich finde ihn super“, antwortet sie und schickt gleich noch einen deeskalierenden Zwinker-Smiley hinterher.

Doch der Terrassenbauer war nicht der einzige mit der Meinung, dass die Holzdielen nicht mehr taufrisch seien. „Der Holzsteg könnte mal eine Überholung vertragen“, schreibt noch ein weiterer Follower der „Frühstücksfernsehen“-Moderatorin bei Instagram. Da reichte es Vanessa scheinbar völlig. „Lass das nicht meinen Mann hören“, schrieb sie dem Herrn zurück. Und der schien auch direkt verstanden zu haben. Seine Antwort: „Auweia, lösch mal schnell.“ Was genau da jetzt wer löschen soll, bleibt wohl sein Geheimnis.