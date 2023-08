Daniel Boschmann: Neuer Job statt Frühstücksfernsehen – „Endlich ausschlafen“

Sie sind stets bestens gelaunt, machen Späße und Witze am guten Morgen. Doch was so easy ausschaut, ist knallharte Arbeit. Die Moderatorinnen und Moderatoren des Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ arbeiten dann, wenn viele andere noch tief und fest schlafen. Ein Hardcore-Job für Daniel Boschmann und Co.

Umso schöner, wenn man mal eine Woche ausschlafen kann. Das wiederum dachten sich nun wohl auch Marlene Lufen und Daniel Boschmann und suchten sich einen neuen Job bei Sat.1. Ihre „Frühstücksfernsehen“-Abstinenz ist zum Glück jedoch nur von kurzer Dauer.

Daniel Boschmann übernimmt das ‚Volle Haus‘ bei Sat.1

So werden die beiden aushilfsweise in der Sat.1-Vorabend-Sendung „Volles Haus“ einspringen. Mit müden Augen meldeten sich die Moderatoren am Sonntagvormittag (13. August 2023) zu Wort. „Ich gucke gerade lustigerweise das ‚Frühstücksfernsehen am Sonntag‘ mit Jochen Schropp. Mit meinem Joschi, der nach langer Zeit mal wieder bei uns beim ‚Frühstücksfernsehen‘ ist und dafür werde ich morgen mit Daniel Boschmann eine Woche lang das ‚Volle Haus‘ moderieren. Wir tauschen sozusagen einfach mal unsere Sendung“, berichtet Marlene Lufen.

Und auch Daniel Boschmann lag noch im Bett, als er sich am Sonntagvormittag via Instagram bei seinen Fans meldete. „Hallo. Ich teste ein ganz neues Lebensgefühl – dieses Ausschlafen. (…) Ab morgen, Montag bis Freitag sind wir beiden, Leni und ich, in ‚Volles Haus‘ zu sehen, in Sat.1. 16 bis 18 Uhr. Wir sagen nicht um 2.57 Uhr morgens: Aufstehen fürs Frühstücksfernsehen, was ich natürlich liebe, was aber meinem Körper natürlich an Grenzen bringt. Einfach mal ausschlafen. Und dann Fernsehen machen. Und ihr seid dabei“, so der 42-Jährige.

Geplant sei auch einiges, so der Moderator: „Gute Gäste, wir machen die ganze Woche Umstyling, richtig spannende Sachen, die wir da erleben werden.“ Dann sind wir mal gespannt.