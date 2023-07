„Frühstücksfernsehen“: Boschi verrät beste Zeit zum Einschalten

Er ist der Mann für die gute Laune im „Frühstücksfernsehen„-Studio: Daniel ‚Boschi‘ Boschmann. Bereits seit 2016 ist der 42-Jährige schon bei der Sat.1-Morningshow und kennt die Sendung von daher wie seine Westentasche.

Dementsprechend ist es auch nicht verwunderlich, dass Daniel Boschmann weiß, wann sich das Einschalten des Sat.1-„Frühstücksfernsehens“ besonders lohnt. Sogar zwei genaue Uhrzeiten verriet Boschi zuletzt in seiner Instagramstory. Doch welche könnten das sein?

„Frühstücksfernsehen“-Moderator verrät die besten Zeiten zum Einschalten

Auswahl ist schließlich genug, geht die Sat.1-Sendung doch von 5.30 bis 10 Uhr und bietet dem Sender die Möglichkeit, viereinhalb Stunden spannende Geschichten zu zeigen. Doch nun wollen wir dich nicht weiter auf die Folter spannen. Wann also lohnt sich das Einschalten besonders?

So verriet Boschi bei Instagram: „Wir haben heute wieder einiges mit euch vor. Was verrate ich noch nicht. Da müsst ihr bis zehn Uhr gucken, weil meistens ist das allergeilste erst um 9.55 Uhr. Oder für die Ultras, die ‚Frühstücksfernsehen‘-Ultras um kurz nach halb sechs. So machen wir das immer.“

Soso, die besten Geschichten kommen also um kurz vor zehn und um kurz nach halb sechs. Wie ernst Daniel Boschmann die Sache meinte? Das wird wohl sein Geheimnis bleiben. Wir werden aber auf jeden Fall in den kommenden Wochen genau darauf achten, wann die spannendsten Geschichten kommen.

Marlene Lufen ergattert Kino-Job

Spannend auch: „Frühstücksfernsehen“-Moderatorin Marlene Lufen hat neben ihrer Tätigkeit bei Sat.1 einen neuen Job. So verriet die Moderatorin in dieser Woche, dass sie bald im Kino zu hören sein wird. Ja, richtig gelesen. Nicht zu sehen, zu hören. So wird Marlene als Synchronsprecherin im Animationsfilm „Paw Patrol“ mit dabei sein.

Ob sie sich dabei Unterstützung von Kollege Daniel Boschmann geholt hat? Der hat schließlich auch schon Erfahrung als Synchronsprecher sammeln dürfen. Witzigerweise auch bei „Paw Patrol“.