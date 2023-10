Israel-Krieg im Newsblog: Geiseln werden als „Schutzschilde“ missbraucht ++ Greifen die USA in den Krieg ein?

Überraschungsangriff am Samstagmorgen: Die Palästinenserorganisation Hamas hatte tausende Raketen auf Israel abgefeuert. Hunderte Terroristen drangen in israelisches Staatsgebiet ein. Er erschossen wahllos Zivilisten und Soldaten. Sie verschleppten Hunderte in den Gazastreifen. Dort werden sie als Geisel gehalten. Rund 700 israelische Zivilisten und Soldaten sind nach offiziellen Angaben getötet worden (mehr zu Schicksalen hier). Viele Verletzte sind im kritischen Zustand. Allein auf dem Gelände des Nova-Festivals in der Negev-Wüste fanden Einsatzkräfte mindestens 260 Leichen.

Eine beispielloser Angriff und ein neuer Krieg im Nahen Osten! In diesem News-Blog halten wir dich über die neuen Entwicklungen auf dem Laufenden.

News-Blog: Terrorangriff auf Israel

+++ Zum Aktualisieren HIER klicken +++

7.30 Uhr: Hamas benutzt Geiseln als „menschliche Schutzschilde“

Laut dem israelischen Militär benutzt die Hamas Zivilisten als „menschliche Schutzschilde“. Mehr als 100 Menschen, darunter Frauen, Kinder und Alte, seien entführt fordern.

6.50 Uhr: Armin Laschet fordert Waffenhilfe aus Deutschland

Ex-Kanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) hat sich für Munitionslieferungen an Israel ausgesprochen, falls Deutschland darum gebeten wird. Bei einem Mangel an militärischen Gütern in Israel sollte Deutschland „jede notwendige materielle Unterstützung“ leisten, so der frühere NRW-Ministerpräsident gegenüber dem digitalen Medienhaus „Table.Media“.

6.30 Uhr: Hunderte Tote bei Gegenangriffen Israels

Die israelische Luftwaffe bombardierte weitere Ziele der Hamas im Gazastreifen, wie Israels Verteidigungskräfte (IDF) am frühen Montagmorgen mitteilten. Bei den Gegenangriffen soll es über 400 Tote gegeben haben. Gleichzeitig feuerte die Hamas erneut Raketen ab. stische Hamas feuerte unterdessen am Sonntagabend weitere Raketen Richtung Israel ab. Im Großraum Tel Aviv und anderen Städten des Landes gab es Raketenalarm.

Israel hat im Süden 100.000 Reservisten zusammengezogen. Man werde man dafür sorgen, dass die Hamas den Gazastreifen nicht mehr regieren könne. Sie solle keine Gefahr mehr darstellen.

6.10 Uhr: USA verlegen Truppen in die Region

Die USA verlegen den Flugzeugträger „USS Gerald R. Ford“ und weitere Kriegsschiffe ins östliche Mittelmeer. Zudem seien Vorbereitungen getroffen worden, um Luftwaffengeschwader der Air Force mit Kampfjets in die Region zu verlegen. Das teilte das US-Verteidigungsministerium am Sonntag mit. Israels Streitkräften werde darüber hinaus Ausrüstung und Munition zur Verfügung gestellt, erklärte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin.

+++ Alle bisherigen News zum Terrorangriff auf Israel liest du in diesem News-Blog +++