Krieg in Israel: Deutsche (22) von Hamas erschossen – Welt-Reporterin nimmt Todesnachricht sichtlich mit

Der Krieg in Israel forderte bereits jetzt hunderte Todesopfer auf beiden Seiten. Auch eine 22-jährige Deutsche wurde offenbar von der Hamas getötet. Die letzte Nachricht, die sie ihrer Mutter schrieb, geht nicht nur der berichtenden Welt-Reporterin nahe.

Welt-Reporterin Christine Kensche wirkt emotional bei dem Interview, das sie ihren Kollegen gibt. Sie vermute drei deutsche Geiseln unter der Kontrolle der Hamas, teilt sie mit. Von einem der schrecklichen Schicksale erzählt die Nah-Ost-Korrespondentin genauer.

Reporterin zeigt sich mitgenommen

Sie berichtet von dem Kontakt zu einer Mutter aus Deutschland, die ihre 22-jährige Tochter vermisst. Die deutsche Touristin sei mit ihrem britischen Freund im Land gewesen, sie waren zuletzt in einem Kibbuz nahe dem Gazastreifen gewesen. Die beiden jungen Touristen hatten sich die Gegend ansehen wollen, weil der britische Freund dort aufgewachsen war. Sie wollten wohl am Samstag zurückfliegen.

Kurz bevor die junge Frau eigentlich in den Flieger steigen sollte, gerieten sie und ihre Begleitung unter Beschuss, wie sie ihrer Mutter schrieb. Weiter hatte sie ihrer Mutter mitgeteilt, dass sie in einen Bunker müssten, berichtete Kensche, die am Montagmorgen mit der Mutter, die aus der Nähe von Bremen kommt, in Kontakt stand.

Krieg in Israel: Letzte Nachricht an die Mutter

Vorerst habe die Mutter noch Hoffnung gehabt, dass sich ihre Tochter unter den Entführten der Hamas befinde. Doch dann schrieb sie der Reporterin Kensche, dass nun die Leiche ihrer Tochter aufgetaucht sei. Die letzte Nachricht der Tochter an ihre Mutter lautete: „Ich habe dich lieb und danke dir für alles.“

Das Auswärtige Amt bestätigte diesen Fall bislang nicht, äußerte jedoch, dass davon auszugehen sei, dass auch deutsche Staatsangehörige von der Hamas entführt worden seien. Die deutsche Botschaft in Tel Aviv, sowie das Auswärtige Amt selbst, stimme sich sehr eng mit israelischen Behörden ab, hieß es weiter.