Israel-Krieg im Newsblog: ZDF-Reporter an Terror-Tatort – „Leichengeruch in der Luft“

Ein nie dagewesener Terror: Die Hamas verübte am Samstag Massaker in Grenzorten und auf einem Musikfestival. Israel beklagt mehr als 1.200 Tote und mindestens 3.000 Verletzte. Wie wird das Land auf den Angriff reagieren?

In diesem Artikel findest du wichtige Neuigkeiten. Den früheren Newsblog zum Krieg in Israel kannst du hier aufrufen.

Israel-Krieg im Newsblog: Die Lage im Überblick

Mittwoch, 11. Oktober 2023

19.40 Uhr: ZDF-Reporter berichtet über Horror in Kibbuz – „So etwas noch nie erlebt“

Berichtete über enthauptete Babys und gefesselte hingerichtete Kinder erschütterten am Dienstag die Welt. Nun spricht auch ZDF-Korrespondent Michael Bewerunge von diesen Leichfunden. In den „heute“-Nachrichten am Mittwochabend schildert er seine Eindrücke aus dem Kibbuz Be’eri in der Nähe des Gazastreifens.

„Die Armee hat uns Journalisten heute mitgenommen an diesen Ort. Und es ist unglaublich, was sich hier ereignet hat. Was wir von Soldaten erzählt bekommen haben. Be’eri ist eine Geisterstadt“, so Bewerune. „Es liegt noch immer Leichengeruch in der Luft.“ Ein Soldat habe ihm gesagt, dass er Augenzeuge war von enthaupteten Kindern. Und von Kindern, die mit Kabelbindern gefesselt wurden und dann erschossen wurden. „Selbst die hartgesottenen Soldaten hier, die viele Schlachten geschlagen haben, sagen: So etwas haben sie noch nie erlebt.“ Der Israeli zog einen Vergleich mit dem Holocaust.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

19.05 Uhr: Deutschland stellt Kampfdrohen zur Verfügung

Nun gibt es doch indirekte deutsche militärische Hilfe für Israel. Es geht dabei jedoch nicht um eine Lieferung aus Deutschland, sondern um Kampfdrohnen, an denen bisher deutsche Piloten in Israel selber ausgebildet werden. Sie werden für die Offensive im Gaza-Streifen zur Verfügung gestellt, wie der „Spiegel“ meldet. Boris Pistorius habe hierzu am Mittwoch grünes Licht gegeben. Es handelt sich um Heron TP-Kampfdrohnen, die von Deutschland zur Ausbildung ausgeliehen wurden. Die 16 Flugschüler kehren nach Deutschland zurück.

Weiter soll Israel nach „Spiegel“-Recherchen Verbandsmaterial bei der Bundeswehr angefragt haben. Über eine Entscheidung hierüber liege keine Information vor.

Flaggen weg: Polizei ermittelt in vielen deutschen Städten

17.20 Uhr: In ganz Deutschland verschwinden Israel-Flaggen in der Nacht

In mehreren Städten in Deutschland sind in der Nacht auf Mittwoch Israel-Fahnen verschwunden oder zerstört worden. So berichtet unser Partnerportal News38.de über zwei Fälle in Niedersachsen – in Salzgitter und in Braunschweig. In Salzgitter haben Unbekannte eine Flagge, die vor dem Rathaus hing, abgerissen und angezündet (mehr dazu hier). Der Staatsschutz ermittelt. Ebenso wurde eine Fahne vor dem Braunschweiger Rathaus gestohlen. Die vier mutmaßlichen Täter im Alter von 16 bis 19 Jahre wurden von den Polizisten geschnappt (hier liest du mehr darüber).

In der Nacht auf Mittwoch wurde außerdem die Israel-Flagge vor dem Rathaus in Heilbronn (Baden-Württemberg) gestohlen. Die Polizei ermittelt, wer dahintersteckt. Mittlerweile wurde eine neue Fahne gehisst, die jedoch zum Schutz bei Sonnenuntergang eingeholt werden soll. Weitere Fälle werden aus Bremerhaven, Köln und Leverkusen (NRW) gemeldet. In Bremerhaven hing eine Fahne vor dem Museum Deutsches Auswandererhaus, in Leverkusen auf dem Rathaus-Vorplatz auf Halbmast.

Mindestens fünf Flaggen-Diebstähle in unterschiedlichen Bundesländern nach dem Hamas-Terror. Das sieht nicht nach einem Zufall aus. Zu einem weiteren widerlichen Vorfall kam es durch Neonazis in Dortmund. Die Rechtsextremisten hängten eine Anti-Israel-Flagge mit der antisemitischen Parole „Der Staat Israel ist unser Unglück“ auf. Die Polizei griff ein (hier erfährst du mehr).

Keine Militärhilfe aus Deutschland nötig?

17.15 Uhr: Braucht Israel keine deutschen Wafffen?

Verteidigungsminister Boris Pistorius rechnet derzeit nicht damit, dass Israel von Partnern wie Deutschland militärische Hilfe anfragen wird. Aktuell gebe es keine Anzeichen dafür, dass das Land sich bei Partnern um Waffen und Ausrüstung für den Kampf gegen die Hamas bemühen werde, so der SPD-Politiker am Mittwoch am Randes eines Nato-Verteidigungsministertreffens.