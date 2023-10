Israel-Krieg: Iran droht mit Hisbollah-„Erdbeben“! Kommt es jetzt zur absoluten Eskalation?

Wann kommt es zur Großoffensive Israels im Gaza-Streifen? Nach dem brutalen Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober wird nun eine massive Antwort erwartet.

Doch welche Rolle könnte der Iran spielen? Kommt es zum Mehrfrontenkrieg für Israel? Alle aktuellen Nachrichten in unserem Newsblog (hier geht es zum News-Ticker bis zum 15. Oktober)

Newsblog: Krieg in Israel

9.58 Uhr: Iran spricht von Hisbollah-„Erdbeben“! Gerät die Lage außer Kontrolle?

Die USA befürchten eine Eskalation des Krieges zwischen Israel und der Hamas – durch ein Eingreifen des Iran und einer neuen Front im Libanon! Der Nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses, Jake Sullivan, sagte im US-Sender CBS: „Wir können nicht ausschließen, dass der Iran sich auf irgendeine Weise direkt einmischen wird.“ Sullivan weiter: „Wir müssen uns auf alle möglichen Eventualitäten vorbereiten.“

Auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron warnte vor einer Zuspitzung und Ausweitung des Konflikts. Angesichts der engen Beziehungen Irans zur Terrormilliz Hisbollah im Libanon und zur Hamas im Gazastreifen trage die Führung in Teheran Verantwortung. Das sagte Macron in einem Telefonat mit dem iranischen Präsidenten Ebrahim Raissi. Er forderte ihn auf, alles tun, um einen regionalen Flächenbrand zu verhindern.

Der iranische Außenminister Hussein Amirabdollahian war am Sonntag auf Staatsbesuch im Libanon. In Beirut drohte Irans Chefdiplomat mit einem „großen Erdbeben“ für Israel, das die pro-iranische Schiitenorganisation Hisbollah im Falle eines Kriegseintritts vom Süden des Libanons auslösen könnte. „Jeder hat Szenarien entworfen, und jeder hat die Hand am Abzug“, so der Minister.

Er rief Israel dazu auf, die Bombardierungen im Gaza-Streifen zu stoppen. „Noch gibt es die Möglichkeit für diplomatische Maßnahmen, aber morgen ist es zu spät“, so Amirabdollahian.

Die Hisbollah, die „Partei Gottes“, ist einer der loyalsten Verbündeten Irans. Sie entstand 1982 mit iranischer Unterstützung als Antwort auf die israelische Invasion im Libanon. Seitdem kämpft sie politisch, aber auch mit Gewalt gegen Israel, finanziert wird sie hauptsächlich aus Teheran. Seit dem letzten Krieg mit Israel 2006 hat sie ihre Fähigkeiten massiv ausgebaut. Nach neuesten Schätzungen der israelischen Armee verfügt die Organisation über ein Arsenal von mehr als 100.000 Raketen.

9.35 Uhr: Armeesprecher Israels macht Deutschland schwere Vorwürfe

In der ARD-Talkshow von Anne Will warf der israelische Militärsprecher Arye Sharuz Shalicar auch Deutschland vor, die Hamas mit Entwicklungshilfe finanziert zu haben. Das Geld sei „in Terror-Tunnelbau, in Raketenwurf-Rampen, in Kommandozentralen und in die Gehälter von ungefähr 20.000 bewaffneten und maskierten Hamas-Kämpfern“ geflossen.