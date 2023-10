Israel-Krieg im Newsblog: Fake-News? Zweifel an Krankenhaus-Bombardierung wachsen ++ Randale in Berlin

Blitzschnell verbreiteten sich die Meldung in der islamischen Welt und führte zu wütenden Protesten in mehreren Metropolen, unter anderem auch in Istanbul. Israel habe das Al-Ahli-Krankenhaus im Gazastreifen beschossen. Die Rede war von Hunderten Toten. Nun werden die Zweifel an dieser Version immer größer. Sind viele zu vorschnell auf die fragwürdige Hamas-Version aufgesprungen? Steckt dahinter nur Propaganda?

Die neuesten Nachrichten zur Lage in Israel, dem Gazastreifen und dem Nahen Osten liest du hier.

Newsblog zum Israel-Krieg

+++ Zum Aktualisieren hier klicken +++

18. Oktober 2023, 10.05 Uhr: Fake-News? Was steckt hinter der Krankenhaus-Bombardierung

Christoph Heusgen, Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, hat vor dem Hintergrund der Explosion in einem Krankenhaus in Gaza vor einer sich weiter dramatisch zuspitzenden Situation im Nahen Osten gewarnt. „Bisher geht die Rechnung der Hamas auf“, sagte Heusgen am Mittwoch im ZDF-„Morgenmagazin“. Die radikale Palästinenserorganisation wolle einen Flächenbrand in der Region.

„Das ist eine sehr, sehr kritische Situation, in der wir sind“, so Heusgen weiter. Er zweifelt daran, dass die Israelis für den Angriff auf die Klinik verantwortlich waren.

+++ Passend dazu: Israel als „neue Nazis“ verunglimpft: SPD Politikerin Chebli teilt brisanten Beitrag +++

Israels Militär veröffentlichte am Mittwoch Videoaufnahmen, die beweisen sollen, dass eine fehlgeleitete Rakete der militanten Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad für den Einschlag in der Al-Ahli-Klinik verantwortlich sei. Es sei beispielsweise kein typischer Krater zu sehen, wie er sonst bei israelischen Bombeneinschlägen entstehe, hieß es. Zudem veröffentlichte Israel einen aufgezeichneten Anruf zwischen zwei Hamas-Terroristen, der bestätigten soll, dass es ihre eigene Rakete war, die in die Klinik einschlug.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Eine unabhängige Überprüfung der Angaben von beiden Seiten war zunächst nicht möglich.

Inwiefern das Krankenhaus zerstört wurde, ist jedoch auch weiterhin unklar. Auf Aufnahmen vom Mittwochmorgen ist zu sehen, dass es auf dem Parkplatz vor dem Krankenhaus gebrannt hat. Gebäude dahinter stehen noch.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Molotowcocktails fliegen auf Synagoge in Berlin

9.20 Uhr: Ausschreitungen in Berlin – Einsätzkräfte mit Steinen beworfen

Zwischen pro-palästinensischen Demonstranten und der Polizei ist es in der Nacht zu Mittwoch in der deutschen Hauptstadt zu gewaltsamen Auseinandersetzungen gekommen. Im Bezirk Neukölln wurden Einsatzkräfte mit Steinen beworfen und brennende Barrikaden errichtet. Die Polizei setzte Wasserwerfer ein. Die Lage beruhigte sich erst weit nach Mitternacht.

+++ Sehr spannend: Israel-Krieg: Deutsche Top-Reporter geraten in ernste Gefahr – „Alle in Deckung“ +++

Nach Angaben der Feuerwehr brannten Barrikaden, E-Scooter und ein Kinderspielplatz. Die eingesetzten 40 Feuerwehrleute hätten die Brände nur mit Unterstützung der Polizei löschen können, weil sie zuvor mit Pyrotechnik beschossen wurden.

Zuvor hatten sich nach Polizeiangaben mehr als 300 pro-palästinensische Demonstranten auf dem Pariser Platz am Brandenburger Tor zu einer spontanen Mahnwache versammelt. Laut Polizei versuchten Personen im Anschluss, zum Platz des 18. März zu gelangen. Dabei seien auch Einsatzkräfte angegriffen worden. Nach mehreren Lautsprecherdurchsagen sei die unerlaubte Ansammlung aufgelöst worden, twitterte die Polizei.

Auf das jüdische Gemeindezentrum in Berlin-Mitte gab es einen fehlgeschlagenen Anschlag mit zwei Molotowcocktails. Menschen wurden nicht verletzt und das Gebäude geriet nicht in Brand. Polizei und Gemeinde bestätigten den Angriff.