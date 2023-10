„U2“: Wegen Terror in Israel – Frontman Bono kämpft bei Konzert mit den Tränen

Es sind verheerende Bilder. Mehr als 700 Menschen wurden seit Samstag in Israel getötet. Dort hatte die Hamas tausende Raketen auf Israel abgefeuert, hunderte Hamas-Kämpfer drangen zudem in den Süden ein und töteten Zivilisten und Soldaten. Die ganze Welt verfolgt seither mit Empörung das grausame Geschehen dort (Alle Entwicklungen in unserem Blog >>>).

Politiker und auch Promis sprachen ihr Mitgefühl aus. Unter ihnen jetzt auch „U2“-Frontman Bono. Der Sänger der irischen Rockband kämpfte nun bei einem Konzert mit den Tränen, als er ein paar Worte zu den Angriffen auf Israel loswurde.

„U2“: Terror in Israel – Bono kämpft bei Konzert mit Tränen

„U2“ spielt gerade als erste Band überhaupt in der neu eröffneten Konzerthalle „The Sphere“ in Las Vegas. In 25 Residency-Shows werden die Musiker dort auf der Bühne stehen. So wie auch am vergangenen Sonntag (8. Oktober).

Ein Video, das gerade bei X (ehemals Twitter) kursiert, zeigt Bono auf der Bühne. Sichtlich ergriffen gedenkt er den Todesopfern in Israel. „Mit Blick auf das, was in Israel und in Gaza passiert ist, wirkt ein Song über Gewaltlosigkeit womöglich albern, gar lächerlich“, erklärt der „U2“-Frontman auf der Bühne in Las Vegas.

Gitarrist The Edge stimmt derweil die ersten Akkorde des anschließenden Songs an, während sein Bandkollege Bono weiter an die Fans gerichtet verlauten lässt:

„Aber unsere Gebete haben sich stets um den Wunsch nach Frieden gedreht, und um Gewaltlosigkeit. Doch unsere Herzen … und unsere Wut…“ Der Sänger kann kaum an sich halten, kämpft mit den Tränen und fährt fort: „Diese schönen Kids… auf einem Musikfestival…“

Er meint damit das am 7. Oktober durch die Terrormiliz Hamas verübte Massaker auf dem Musikfestival „Universo Parallelo“ in Israel nahe des Gaza-Streifens, welches 260 Todesopfer forderte. Darüber hinaus wurden zig Festivalbesucher verschleppt.

Um noch mehr Mitgefühl auszudrücken, ändert „U2“-Star Bono kurzerhand den Liedtext des Hits „Pride (in the Name of Love)“ aus dem Jahr 1984. Der Song thematisiert eigentlich die Ermordung Martin Luther Kings und ist eine Art Friedenshymne. Am Sonntag widmet Bono diese den Opfern in Israel und singt folgende Zeilen:

„On October 7th, as the sun is rising on a desert sky / stars of David / They took your Life / but they could not take your pride“ (zu Deutsch: “Am 7. Oktober, als die Sonne am Wüstenhimmel aufgeht / Davidsterne / Sie haben dir das Leben genommen / aber deinen Stolz konnten sie nicht nehmen.“