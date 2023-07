„Frühstücksfernsehen“: Boschi liefert voll ab – und bekommt direkt seine Belohnung

Sie gelten als das absolute Traum-Duo im „Frühstücksfernsehen“: Daniel „Boschi“ Boschmann und seine Moderations-Kollegin Marlene Lufen sorgen im Sat.1-Studio stets für gute Laune. Die Zuschauer freuen sich immer, wenn die beiden gemeinsam vor der Kamera stehen, wie auf Instagram und Co. deutlich wird.

Denn die Kommentare sprechen für sich. Am Mittwochmorgen (26. Juli) kommt es zwischen den beiden kommt plötzlich zu einem zuckersüßen Moment, der von der Redaktion mit einem Schnappschuss festgehalten wird.

„Frühstücksfernsehen“: Boschi bekommt Lob

Die beiden Moderatoren verstehen sich nicht nur vor der Kamera blendend. Auch hinter den Kulissen sind Boschi und Marlene Lufen dicke. Beide waren auch schon für ein anderes Format als Moderatoren-Duo im Einsatz. So moderierten sie beispielsweise das Sat.1-Format „Dancing on Ice“ gemeinsam.

Am Mittwochmorgen bewiesen sie wiedermal, wieso sie so von den Zuschauern gefeiert werden. Das ein oder andere Witzchen, gute Laune und viel Gelächter brachten die Fans ebenfalls in eine ausgelassene Stimmung. Anscheinend hat sich Boschi während der Sendung so ins Zeug gelegt, dass er prompt eine Belohnung von seiner Kollegin Marlene bekommt: Es sind ein paar Streicheleinheiten. Die Fans sind hin und weg.

Fans feiern Daniel Boschmann und Marlene Lufen

Auf Instagram teilt das „Frühstücksfernsehen“ das Foto der Moderatoren. Dort lehnt Boschi mit seinem Kopf an Marlenes Schulter und lächelt. Die Berlinerin hält liebevoll ihre Hand auf dem Kopf ihres Kollegen und schmunzelt ebenfalls in die Kamera.

Mehr Nachrichten haben wir hier für dich zusammengestellt:

Die Fans des Sat.1-Morgenmagazins freuen sich über die zuckersüßen Schnappschüsse der Moderatoren:

„Beste Frühstücksfernsehen-Moderatoren ever, weiter so ihr zwei.“

„Die Sendung war mal wieder herrlich und unterhaltsam.“

„Ihr zwei seid der Wahnsinn. Super!“

„Das ist so anheimelnd! Ich mag Sie beide gern sehen.“

„Ihr seid so ein tolles Team, macht weiter so.“

Solche Kollegen wünscht sich doch wohl jeder!