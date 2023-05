„Frühstücksfernsehen“-Fans verzweifelt: „Kann nicht mehr“

Jeden Morgen schalten zahlreiche Zuschauer ein, um mit dem „Frühstücksfernsehen“ auf Sat.1 in den Tag zu starten. Bekannt sind die Moderatoren und Moderatorinnen der Morning-Show für ihren Humor. Auch für den ein oder anderen Spaß im Netz sind sie zu haben.

So wie auch jetzt auf Instagram. Denn auch dort hat das „Frühstücksfernsehen“ einige Fans angesammelt. Mit einem Clip sorgt ein Moderator der Show für mächtig Lacher unter den TV-Zuschauern. Genauer ist Daniel Boschmann der Star des neues Instagram-Posts, der Fans zum Toben bringt.

„Frühstücksfernsehen“-Szene sorgt für Lacher

In dem Instagram-Video bewegt der Moderator seine Lippen zu einem Lied, in dem es um einen Muffin-Mann geht. Dabei wird mit einem Filter zusätzlich noch sein Gesicht verzerrt, wodurch er umso komischer aussieht. Die Fans vom „Frühstücksfernsehen“ können sich deshalb kaum mehr halten vor Lachen.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Zahlreiche Lach-Emojis finden sich unter dem Clip. Eine Nutzerin schreibt: „Ich kann nicht mehr.“ Eine andere kommentiert: „Ich liebe deinen Humor, bitte mach weiter so. Du machst die Welt etwas schöner.“ Das Lied ist seit Wochen auch ein Hit auf TikTok und nennt sich „The Muffin Man“. Zahlreiche Stars machten dabei bereits mit.

Kinderlied wird zum Internet-Hit

„The Muffin Man“ ist eigentlich ein britisches Kinderlied, in dem es um einen Konditor geht, der Häuser mit Gebäck versorgt. Das Lied, zu dem Daniel Boschmann allerdings seine Lippen gekonnt bewegt, ist nicht die Original-Melodie des Kinder-Songs und wurde von Adam Lambert gesungen. Vorlage ist das Lied „Believe“ der Sängerin Cher.

Mehr Nachrichten:

Entstanden ist der Remix in der „Tonight Show“ von US-Moderator Jimmy Fallon. In seiner Rubrik „Wheel of Musical Impressions“ müssen Stars bekannte Lieder in der Stimme anderer Musiker singen. (nra)