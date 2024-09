Helene Fischer erschrickt Fans: „Es hilft nichts“

Sie ist eine der größten Sängerinnen unserer Zeit: Helene Fischer. Und wie große Sänger das so tun, erfindet sich auch Helene Fischer nun noch einmal neu. Nach zahlreichen Schlager-Alben und einer Platte voller Weihnachtssongs, wagt sich die 40-Jährige nun auch in die Welt der Kinderlieder.

„Helene Fischer – Die schönsten Kinderlieder“ heißt das Album, das am ersten November erscheint und unter anderem Klassiker wie „Es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann“ oder „Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad“ enthält. Vorab meldet sich Helene aber noch einmal via Instagram bei ihren Fans.

Helene Fischer veröffentlicht Songs für ihre kleinen Fans

„Ihr Lieben, es hilft nichts. Wenn ihr mich zur Zeit hören wollt, dann müsst ihr Kinderlieder hören. Darf ich vorstellen: Mein absolutes Herzensprojekt in diesem Jahr“, so die Sängerin.

Es habe sie erfüllt und ihr einen riesigen Spaß gebracht, Musik für die Kleinsten zu machen, schreibt Helene weiter, „Kinderlieder haben eine ganz eigene Magie, und es liegt mir sehr am Herzen, diese zeitlosen Melodien mit neuen Generationen zu teilen.“

Das Projekt sei mehr als nur ein Album. Es soll eine Serie werden, „die sich über mehrere Folgen erstrecken wird.“ Es sei ihr jedoch nicht nur um Unterhaltung gegangen, die Lieder sollen auch einen pädagogischen Mehrwert bieten: „Zum Beispiel mit einem Bewegungs- und Spaßalbum oder einem Schlafalbum für ruhige Nächte.“

„Für mich ist es eine magische Reise“

„Für mich ist es eine magische Reise, die nicht nur die Kleinsten, sondern auch uns Erwachsene zurück in die eigene Kindheit führt“, fasst Helene Fischer zusammen. Die Fans jedenfalls sind schon in heller Vorfreude, auch wenn sie der erste Satz kurz erschrecken ließ.

„Die erste Seite des Posts hat mich ganz kurz erschrocken. Aber so schön zu hören, dass du dir diesen Herzenswunsch nun erfüllst und der Zeitpunkt könnte doch nicht perfekter sein“, heißt es beispielsweise in den Kommentaren. Eine andere schreibt: „Kurz erschrocken, dass jetzt kommt, dass du aufhörst.“ Oder: „Als ich den ersten Slide gesehen habe, war mein erster Gedanke, dass du absagen musst. Bis mir dann eingefallen ist, dass gar nichts da ist, was du absagen kannst, also Entwarnung für mein Herz.“