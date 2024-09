Helene Fischer: Gesangspartner decken auf – „Wer es nicht erlebt hat, wird es kaum glauben“

Sie ist die größte Schlagersängerin unserer Zeit. Ihre Fans füllen die größten Hallen, ihre Alben verkaufen sich wie geschnitten Brot, ihre „Helene Fischer Show“ im ZDF lockt zu Weihnachten stets Millionen Menschen vor die TV-Bildschirme – es ist nur wenig schwer zu erraten, dass die Rede von Helene Fischer ist.

Doch nun betritt die 40-Jährige ein neues Parkett. Helene Fischer hat ein neues „Herzensprojekt“, wie sie es bei Instagram so schön nannte. Die Sängerin hat ein Kinderlieder-Album aufgenommen. „Helene Fischer – Die schönsten Kinderlieder“, heißt die Platte, die am ersten November erscheinen wird. Doch ganz alleine hat Helene das natürlich nicht geschafft. Sie hatte Unterstützung. Vom Kinderchor „Die Blankenäschen“ aus Hamburg.

Helene Fischer singt mit Hamburger Kinderchor

Und die Kids konnten sich wohl glücklicher kaum schätzen. Via Instagram hieß es von den „Blankenäschen“: „Danke, liebe Helene, für dieses tolle Projekt. Es macht ganz großen Spaß, mit dir zu singen und wir freuen uns auf die nächsten gemeinsamen Termine. Die Aufnahmen sind großartig geworden und wir hoffen, alle sind so richtig gespannt und können die Veröffentlichung kaum abwarten.“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der Chor weiter: „Singende Kinder sind glückliche Kinder – und alle haben so viel Freude daran. Toll, wie du dich dafür einsetzt, nun selbst die Kleinsten für Musik zu begeistern und wie lieb dein Umgang mit unseren kleinen Künstlern war und ist. Wer es nicht erlebt hat, wird es kaum glauben, wie rasch du mit den Blankenäschen ‚ein eingeschworenes Team‘ gebildet hast und wie viel da gequatscht und gelacht wurde. Alle haben ganz schnell den ‚Star‘ vergessen – und den Menschen ins Herz geschlossen!“

Wie süß. Na, dann sind wir doch mal gespannt, was sich Helene Fischer und „Die Blankenäschen“ da so überlegt haben. Am ersten November wissen wir alle mehr.