Daniel Boschmann: Verdacht bestätigt – Sat.1 lässt die Katze aus dem Sack

Seit Jahren steht Moderator Daniel Boschmann für das „Frühstücksfernsehen“ vor der Kamera. Doch die Sat.1-Zuschauer sehen ihn hin und wieder auch in anderen Formaten.

Bei „Mein Mann kann“ oder „Dancing on Ice“ führte der 43-Jährige auch schon durch die Sendungen. Nun bekommt Daniel Boschmann eine neue Sendung, wie Sat.1 offiziell bekanntgibt.

Gute Nachrichten für Daniel Boschmann

Die neue Sendung mit Daniel Boschmann heißt „Schätze die Plätze“. Wie der Name es bereits verrät, geht es um Schätzfragen. „Wo leben die schlauesten Deutschen? Welche Streitthemen bringen Beziehungen zum Kochen? Und in welche Tiere würden sich Menschen am liebsten verwandeln?“, heißt es in der Programmankündigung von Sat.1.

+++ Sorge um „Frühstücksfernsehen“-Moderator Daniel Boschmann: „Wir brauchen einen Arzt“ +++

Weiter noch: „In dieser Comedy-Rateshow dreht sich alles um die ersten Plätze. Alles, was sich ranken lässt, wird von den prominenten Teams diskutiert, analysiert und in die richtige Reihenfolge gebracht. Nur wer mit schnellem Witz und einem guten Gespür für Rangfolgen punktet, kann den Sieg holen.“ Die ersten Gäste von Daniel Boschmann sind auch bekannt.

Daniel Boschmann empfängt SIE

Neben zahlreichen Zuschauern werden in der ersten Ausgabe auch Comedian und RTL-Legende Ilka Bessin sowie Schauspieler Simon Pierce im Sat.1-Studio sein. Daniel Boschmann begrüßt das Publikum allerdings nicht zur Primetime.

+++ Daniel Boschmann: Beim Besuch von Michael Bublé kam der Eishockeyschläger zum Einsatz +++

Das neue Format geht erst um 22.20 Uhr an den Start. Bleibt abzuwarten, wie viele Menschen um diese Uhrzeit dabei sein werden und wie das Konzept bei ihnen ankommen wird.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Sat.1 zeigt die neue Sendung mit Daniel Boschmann immer ab dem 24. Oktober ab 22.20 Uhr im TV-Programm. Danach gibt es die Folgen auch auf Joyn.