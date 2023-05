„Frühstücksfernsehen“: Plötzlich herrscht Totenstille im Studio

Dass man morgens um 5.30 Uhr schon bestens gelaunt in die Kamera strahlen kann, zeigen die Moderatoren vom Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ regelmäßig live im TV. Auch am Dienstagmorgen (23. Mai) machen Karen Heinrichs, Daniel Boschmann und Lukas Haunerland keine Ausnahme.

Hinter den Kulissen in der Instagramstory vom „Frühstücksfernsehen“ wird es dann ganz unerwartet ruhig. Es geht um ein vermeintlich banales Thema, das Lukas Haunerland sichtlich mitnimmt.

„Frühstücksfernsehen“-Star sorgt für Stille

Früher war er noch der Mann am Klavier, der primär für die musikalische Komponente in der Sat.1-Show zuständig war. Mittlerweile ist Lukas Haunerland oft selbst aktiver Teil des Formats. Auf Instagram soll er am Dienstagmorgen jetzt die Frage beantworten: „Wie ist für dich die perfekte Frau?“ Hintergrund ist ein Beitrag aus der Sendung. Laut einer Studie hat eine Künstliche Intelligenz den perfekten Mann und die perfekte Frau kreiert. Jetzt will das Social-Media-Team wissen, wie die Stars der Show zu dem Thema stehen.

Lukas Haunerland versucht es philosophisch: „Wenn das Herz größer ist als die Brüste.“ Nach dieser Aussage herrscht erstmal absolute Stille im Studio. „Wie bedeutungsschwanger“, kommentiert Karen Heinrichs die Aussage ihres Kollegen. Doch dahinter steckt mehr, als gedacht.

Lukas Haunerland erklärt sich

Haunerland erklärt sich und wird dabei deutlich. „Ich finde auch den Beitrag, bin ich ganz ehrlich, ganz schlimm, es ist der Mensch.“ Dann räumt er ein: „Ich gebe zu, ein hübsches Gesicht macht viel aus, weil dann bleibst du irgendwie hängen.“

Damit spricht sich Lukas Haunerland klar gegen eine rein optische Bewertung aus. Dann löst er endlich die Frage die auf und verrät: „Tolle Augen, tolles Lachen, wo man das Gefühl hat, man schaut direkt ins Herz. Finde ich großartig.“

Sat.1 zeigt das „Frühstücksfernsehen“ wochentags ab 5.30 Uhr live im TV und online in der Mediathek bei Joyn.