„The Taste“: Sat.1-Kandidatin kämpft mit den Tränen, der Grund ist unglaublich

Seit Anfang Mai wird wieder gebrutzelt und geköchelt bei Sat.1. „The Taste“ ist 2023 mit einer neuen Staffel zurück und präsentiert ausgefallene Gerichte, eine ordentliche Prise Konkurrenzkampf und die Aussicht auf einen Gewinn von 50.000 Euro.

Eine der Kandidatinnen, die bei „The Taste“ ihr Können unter Beweis stellen wollen, ist Gina. Die sorgte in Folge 3 der Sat.1-Show jetzt für unerwartet große Emotionen als sie vor laufender Kamera in Tränen ausbrach.

„The Taste“: Caesar Salad sorgt für große Emotionen

Niemand hat gesagt, dass man nicht nervös sein darf, wenn man statt in der privaten Küche plötzlich in einem schicken TV-Studio kochen sollen. Lampenfieber ist bei Gina allerdings nicht der Grund, eher Erleichterung und große Begeisterung. Weswegen sie allerdings einige Tränen verdrückt, ist doch eher ungewöhnlich. Denn nicht so wie bei anderen TV-Shows geht es hier vor allem darum, was am Ende der Jury kredenzt wird.

Doch genau das ist es, was Gina plötzlich emotional werden lässt – ein Caesar Salad. „Ich glaube, das ist genau richtig“, sagt die Köchin ganz perplex, nachdem sie probiert hat. Von den möglichen Änderungsvorschlägen, von denen Chefkoch Alexander Kumptner gerade noch gesprochen hatte, will sie jetzt nichts mehr hören.

++ Frank Rosin: Nach Aus bei „The Taste“ – TV-Koch macht große Ankündigung ++

Sat.1-Kandidatin kommen die Tränen

„Bist du glücklich?“, will Kumptner wissen. Diese vermeintlich banale Frage lässt bei Gina alle Dämme brechen. „Ich könnte gleich weinen“, sagt sie ganz aus dem Häuschen und mit feuchten Augen. „Es ist echt lecker!“ Anschließend sagt sie: „Es war einfach in dem Moment alles perfekt.“

Mehr News:

Die Begeisterung schlägt auch auf Alexander Kumptner. „Das war schön, das war so schön“, schwärmt er im Nachgang. Noch schöner wird es, als klar ist, dass Gina eine Runde weiter ist. Unter Tränen umarmt sie ihren Mentor. Damit steht fest, sie bleibt ein Teil von Staffel 11. In Folge 4 von „The Taste“ muss sie dann Gastjurorin Julia Komp überzeugen.

Sat.1 zeigt „The Taste“ mittwochs ab 20.15 Uhr im TV und online in der Mediathek.