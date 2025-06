„Ex on the Beach“-Macho prahlt: „Ich hatte was mit deiner Schwester“

Bei „Ex on the Beach“ flogen die Fetzen – und das gewaltig. TV-Casanova Marc-Robin (29) hat eine Bombe platzen lassen, die Marlisa Rudzios (35) Welt erschütterte. Vor laufenden Kameras enthüllte er: „In der Nacht, in der wir zuerst was hatten, hatte ich auch was mit deiner Schwester.“

Die Fans der Show wissen, dass Marlisa nicht ohne Grund in der Villa auftauchte. Ihr Plan? Eine Abrechnung mit ihrem Ex Fabio. Doch die Rechnung hatte sie ohne Marc-Robin gemacht. Der Charmeur, mit dem sie eine hitzige Affäre hatte, hielt nämlich eine pikante Überraschung bereit.

„Ex on the Beach“: Marlisa trifft der Schlag

Der Abend, an dem Marlisa mit Marc-Robin das erste Mal die Laken teilte, war nicht exklusiv. Denn an diesem Abend war er auch mit ihrer Schwester intim – und das vier Stunden vorher, um genau zu sein. Doch Marc-Robin nahm diesen pikanten Vorfall nicht etwa reuig zur Kenntnis. Im Gegenteil!

Er prahlte damit vor seinen Mitbewohnern. Ein Grinsen im Gesicht, als wäre er Krösus persönlich. Und Marlisa? Die hatte keine Ahnung, was sie erwartete, als sie die Villa betrat. Doch der Moment der Wahrheit kam schnell. Mit einem selbstgefälligen Lächeln servierte Marc-Robin die schockierende Nachricht.

Marlisa war am Boden zerstört. Tränen, Fassungslosigkeit, Entsetzen – all das spiegelte sich in ihren Augen wider. „Das ist so krank“, wiederholte sie immer wieder. Eine Versöhnung? Ausgeschlossen!

„Ich bin absolut gegen körperliche Gewalt – zu 100 Prozent. Aber wenn ich mit ihm allein in einem Raum wäre, könnte ich für nichts garantieren. Ich glaube, ich würde mich vergessen“, gestand sie gegenüber RTL.

Neue Folgen „Ex on the Beach“ erscheinen immer montags auf RTL+.