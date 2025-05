Reality-Macho Calvin Kleinen stellt schmutzigen Rekord auf: „5 Frauen in einer Nacht“

Die Brüder Calvin (33) und Marvin Kleinen (30) machen bei der Reality-Show „Ex on the Beach“ kurzen Prozess – und setzen das „Ex“ kurzerhand in „Sex“ um. Warum? Laut „Bild“-Informationen soll in JEDER Folge mindestens einer der Kleinen-Brüder zum Zug kommen.

Die selbst ernannten Sex-Könige geben offen zu, dass es bei ihnen nicht nur im TV zur Sache geht. In der neuesten Folge zeigen die Brüder, was sie draufhaben. Das sorgt für Ärger bei den Kandidatinnen.

Reality-Stars geben Vollgas

Franzi schimpft über Calvins „Schmutz-Aktion“, nachdem er nicht nur mit ihr, sondern auch mit Coco den Abend verbrachte. Calvin dazu gegenüber „Bild“: „Ich wollte ihr auch nichts Böses. Ich bin heute auch wieder cool mit ihr“ Sein Bruder Marvin grinst: „Das ist Calvin. Du weißt vorher schon, was du bekommst…“

Bekannt wurde Calvin 2019 bei „Temptation Island“. Jetzt zieht Marvin nach – Erfolg garantiert! Aber wie sieht’s im echten Leben aus? Calvin gesteht: „Ich habe auch im echten Leben manchmal Phasen, da ist das sehr krass.“

Calvin Kleinen bereits vergeben?

Der Womanizer verrät: „Es gab Zeiten, da hatte ich sieben Mädels in vier Tagen. Ich habe auch einen heftigen Rekord – an Silvester hatte ich mal fünf Frauen in einer Nacht! Kein Scherz – da hatte ich mein Zimmer direkt neben dem Club.“

Und warum die schnelle Action bei „Ex On The Beach“? „Das war halt die Schlafsituation“, so Calvin keck. Schließlich stehen die Betten dicht an dicht, da rollt man quasi schon mal rüber. Marvin sieht das ähnlich: „Du bist auf einer Party, hast gute Laune und Mädels um dich herum. Dann entstehen halt Bedürfnisse. Und dann kannst du auch nicht nein sagen!“

Im „Bild“-Interview verraten die Brüder: Im Vordergrund stand der Spaß, nicht die Liebe. Calvin hat sein Herz allerdings mittlerweile an Sandra Sicora (32) verloren. „Wir daten, und das sehr intensiv. Wir haben auf Mallorca sogar schon ’ne Wohnung zusammen angeschaut“, schwärmt er.

Auch Marvin hofft auf die große Liebe. Denn selbst der Frauenheld meint: „Sex ist besser mit echten Gefühlen!“