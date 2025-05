„Kampf der Realitystars“-Star lässt die Bombe platzen – klammheimlich fällt das Ja-Wort

Am Mittwochabend (14. Mai) flimmerte die zweite Folge der diesjährigen Staffel von „Kampf der Realitystars“ über die Bildschirme. Wer es am längsten in der berühmt-berüchtigten Sala in Thailand aushält, gewinnt nicht nur den Titel „Realitystar des Jahres 2025“, sondern auch noch das satte Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro. Kämpfen lohnt sich also für die prominenten Teilnehmer.

Zu den Kandidaten gehört dabei auch die ehemalige „DSDS“-Teilnehmerin und Reality-Bekanntheit Anita Latifi. Aufgrund ihrer Schwangerschaft und den damit verbundenen Risiken durch die körperlichen Herausforderungen der Show muss sie „Kampf der Realitystars“ frühzeitig verlassen. Nun gibt es jedoch Grund zur Freude!

RTL Zwei: „Kampf der Realitystars“-Star schwebt auf Wolke Sieben

Schlag auf Schlag – gerade erst hat Anita Latifi ihre Schwangerschaft bekanntgegeben. Jetzt überrascht die RTL Zwei-Bekanntheit ihre Fans mit weiteren Neuigkeiten – sie hat geheiratet! Ihr Auserwählter ist Fabrice Neda, mit dem sie inzwischen seit über sieben Jahren gemeinsam durchs Leben geht. Er ist auch der Kindesvater ihres noch Ungeborenen.

Sie veröffentlicht die frohe Botschaft auf ihrem Instagram-Account. Dazu schreibt sie: „Offiziell Ehefrau und Ehemann. Bis dass der Tod uns scheidet Baby! Ich liebe dich.“ Die RTL Zwei-Bekanntheit könnte wohl kaum glücklicher sein. Doch eine Überraschung bleibt noch – das Geschlecht ihres Babys. Anita Latifi ist das jedoch völlig egal. Gegenüber RTL sagt sie: „Hauptsache gesund!“

Fans sind hellauf begeistert

Bei dieser erfreulichen und zugleich überraschenden Nachricht sind auch die Fans in den Kommentaren völlig aus dem Häuschen:

„Wow. Alles Gute euch zur Hochzeit!“

„Du bist bei KDRS echt mega sympathisch. Bleib so wie du bist!“

„Schönstes Paar!“

„Omg Glückwunsch- schönste Braut!“

„Hübsche Braut und hübsches Paar. Alles Liebe für euch drei!“

„Ein wunderschönes Kleid!“

RTL2 zeigt die neuen Folgen von „Kampf der Realitystars“ immer mittwochs um 20.15 Uhr im TV-Programm. Bei RTL Plus gibt es die Folgen immer eine Woche vorher.