„Kampf der Realitystars“: RTL Zwei-Star findet knallharte Worte – „Kann viel Drama machen“

Bald ist es endlich wieder so weit: In wenigen Wochen flimmert die langersehnte sechste Staffel des RTL-Zwei-Kult-Formats „Kampf der Realitystars“ über die TV-Bildschirme. Doch in diesem Jahr ist alles anders! Neben einem neuen, bunt gemischten Cast, übernimmt von nun an auch eine Moderatorin das Ruder. Statt Influencerin Cathy Hummels führt von jetzt an Arabella Kiesbauer durch die RTL-Zwei-Show.

Alles scheint nahezu perfekt: Eine Villa direkt am Strand, Sonne und Meer! Da wurde die Rechnung wohl ohne die siegeshungrigen Kandidaten gemacht. Auch in diesem Jahr treten wieder 22 Kandidaten gegeneinander an, um sich den Titel „Realitystar des Jahres“ zu sichern. Neben dem satten Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro geht es den Promis vor allem ums eins: Sendezeit!

„Kampf der Realitystars“: RTL Zwei-Star findet knallharte Worte

Aber wer ist in diesem Jahr überhaupt mit von der Partie? Ex-Erotikdarstellerin Annina Semmelhaack, Kult-Schauspieler Martin Semmelrogge, Influencer Can Kaplan, Reality-Sternchen Daymian Weiß, Reality-Teilnehmer Jona Steinig, Ex-„Bachelor“-Kandidatin Linda Nobat, „Fame Fighting“-Teilnehmerin Hati Suarez, Kicker-Legende Ailton, Ex-„GNTM“-Kandidatin Giuliana Farfalla, Schauspielerin Anouschka Renzi und „Promi-BB“-Gewinner Jens Hilbert.

Außerdem: Schauspieler Stephen Dürr, Reality-Sternchen Christin Okpara, „taff“-Ikone Pinar, Ex-„Prince Charming“-Darsteller Martin Angelo, Österreichs Reality-Queen Tara Tabitha, Ex-„Sommerhaus“-Bewohnerin Shawne Fielding-Williams, Musiker Bela Klentze, Reality-Bekanntheit Laura Lettgen (Laura Blond), Reality-Urgestein und Frank Fussbroich,„Make Love, Fake Love“-Teilnehmer Dennis Lodi und Ex-„DSDS“-Kandidatin Anita Latifi

„Kann viel Drama machen“

Vor allem Letztere nimmt das Thema „Sendezeit“ sehr ernst. In einer Pressemitteilung von RTLZWEI macht Anita Latifi gleich zu Beginn klar, dass sie keine Rücksicht auf ihre Mistreiter nehmen werde. Sie sagt: „Sendezeit werde ich mir verschaffen, indem ich selbst bin. Ich bin ja jetzt kein Engel. Ich kann auch teuflisch sein, kann viel Drama machen.“ In der Sendung wolle sie dabei vor allem mit ihrem Charakter bei den Zuschauern punkten.

Von wegen Friede, Freude, Eierkuchen – Anita ist sich darüber im Klaren, dass sie mit ihrer direkten Art in der Sala anecken könnte und erklärt. „Das Problem ist, viele Menschen kommen ja schon im realen Leben nicht damit klar, dass ich ihnen direkt, offen und ehrlich meine Meinung ins Gesicht sage.“ Zudem habe sie keinerlei Hemmungen vor einem direkten Konfrontationskurs. Na, das klingt doch nach ordentlich Zündstoff!

„Kampf der Realitystars“ geht ab dem 7. Mai 2025 (immer mittwochs, 20.15 Uhr, bei RTL2, vorab ab dem 30. April auf RTL+) in die sechste Runde.