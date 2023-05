„The Taste“ (Sat.1): Unglaublich! DAS passiert nach der Sendung mit dem Essen

Bei Sat.1 wird wieder gekocht, was das Zeug hält! Die beliebte Sendung „The Taste“ geht in die mittlerweile elfte Runde. Am Mittwochabend (3. Mai 2023) zeigt der Sender die erste Folge der neuen Staffel, die unter dem Motto „Allstars“steht. Das bedeutet, dass nur Kandidaten ins Rennen gehen, die in zehn Jahren schonmal Teil der Koch-Show waren.

Und es gibt noch eine Neuerung: Nachdem Frank Rosin seinen Platz als Juror und Team-Chef an den Nagel gehangen hat, sehen die Sat.1-Zuschauer ein neues Gesicht bei „The Taste“. Der Essener TV-Koch Nelson Müller ist der Nachfolger von Rosin. Ansonsten bleibt alles beim Alten. Doch die Fans brennt dann doch eine Frage unter den Fingernägeln. Und das nicht erst seit gestern.

„The Taste“ (Sat.1): Hochwertige Produkte sind Gang und Gebe

Für die Kandidaten und Kanidatinnen der beliebten Koch-Show dürfte das Kämmerchen mit den Lebensmitteln wohl das reinste Paradies sein. Denn der Sender stellt ihnen nur die Crème de la Crème an Produkten zur Verfügung. Dabei reden wir nicht nur von der Qualität, sondern auch von der Exklusivität der Lebensmittel. Von Kaisergranat, über handerlesene Trüffel bis hin zu Austern und Kaviar: Den Köchen soll es an nichts fehlen.

Doch wer „The Taste“ kennt, der weiß, dass am Ende vielleicht 20 Prozent des Gekochten auf den kleinen vier Löffeln landet. Schließlich liegt genau darin die Herausforderung: Den gesamten Geschmack auf kleinster Fläche zu präsentieren. Doch was passiert eigentlich mit dem ganzen Rest? Und auch mit den Sachen, die von den Kandidaten erst gar nicht gebraucht werden?

DAS passiert mit dem Essen

Auf Nachfrage der Redaktion ist die Antwort auf die Frage eindeutig, wie eine Sprecherin des Senders betont: „Übrig gebliebene, gekochte Reste werden vom Team verspeist, angebrochene Lebensmittel-Packungen werden ebenfalls ans Team verteilt. Nicht verbrauchte, vor allem verpackte Lebensmittel werden schon seit Jahren an die Tafel München gespendet.“

