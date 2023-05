„Frühstücksfernsehen“-Moderatoren machen anstößige Sprüche – Zuschauer entsetzt! „Bescheuert“

Jeden Morgen schalten Tausende Zuschauer ein, um mit ihnen in den Tag zu starten. Die Moderatorinnen und Moderatoren des „Frühstücksfernsehen“ sind für viele der Wecker, der sie aus dem Bett holt. Dabei sind sie sich für keinen Witz zu schade und sorgen mit albernen Aktionen schonmal für Lacher.

Doch wie es scheint, teilen nicht alle Zuschauer diesen Humor. Immer wieder steigt bei den Fans des „Frühstücksfernsehen“ Unmut auf. So auch bei einem Spiel, an dem sich Daniel Boschmann und Alina Merkau versuchen.

„Frühstücksfernsehen“-Moderatoren spielen – dann wird es frivol

Die Aufgabe: Die beiden Sat.1-Stars bekommen einen Luftballon und drei Murmeln in die Hand gedrückt. Anschließend geht es darum, wer die kleinen Kugeln als erster in die Ballons befördern kann. Alina Merkau fährt dabei eine ganz besondere Taktik: Sie pustet die Murmeln in den noch leeren Ballon. Das sorgt für Belustigung bei Kollege Lukas Haunerland.

Die Taktik geht wohl auf, denn Alina Merkau ist vor Daniel Boschmann fertig mit der Aufgabe. Doch Lukas Haunerland kommt immer noch nicht über ihre Herangehensweise hinweg und fragt: „Die hast du wirklich reingeblasen?“ Kichernd entgegnet die Moderatorin: „Ja, ich habe richtig reingeblasen.“

Anscheinend hat ihr die Aktion so viel Spaß gemacht, dass sie prompt fragt, was sie „jetzt noch reinstecken“. Manche Zuschauer können bei diesen Szenen nur noch mit dem Kopf schütteln.

Zuschauer fassen sich an den Kopf

In den Kommentaren auf Instagram und Facebook wird schnell deutlich, dass nicht alle diese Art von Humor teilen. Während einige Fans sich schlapp lachen und diese Aktion feiern, sind andere entsetzt:

„Bescheuert.“

„Wer kommt denn auf so ein Blödsinn?“

„Einfach nur noch ein Kindergarten!“

