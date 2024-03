„Frühstücksfernsehen“-Star Vanessa Blumhagen ist fassungslos – „Bin fast tot umgefallen“

Sie ist ein wahrer Liebling der Morning-Show „Frühstücksfernsehen“ und versorgt die Zuschauer mit den aktuellsten News der Welt der Reichen und Schönen. Vanessa Blumhagen ist ein gerngesehenes Gesicht im Tagesprogramm des Senders Sat.1.

Auch als Influencerin macht die VIP-Expertin eine gute Figur. Dem Instagram-Profil von Vanessa Blumhagen folgen stolze 210.000 Menschen. In einer aktuellen Instagram-Story berichtet die 46-Jährige nun von einem unfassbaren Erlebnis, das sie erst einmal verdauen muss.

Vanessa Blumhagen fällt aus allen Wolken

Auf ihrem Instagram-Profil nimmt Vanessa Blumhagen ihre Follower mit durch ihren Alltag und gibt Einblicke in ihr Berufsleben. Die vergangenen Wochen hat die Moderatorin in Kapstadt verbracht und kam nun gut erholt wieder in der Heimat an. Was der Sat.1-Star nun jedoch in seiner Instagram-Story verrät, ist kaum zu fassen.

Im Auto sitzend spricht Vanessa Blumhagen in die Handykamera und berichtet darüber, dass ihre Hündin Enna im Moment zu wenig Kontakt mit anderen Hunden hat. Dem Haustier fehle das soziale Miteinander, weswegen sich Blumhagen nun eine sogenannte Hundekita angeschaut hat.

Doch von den preislichen Vorstellung der Hundebetreuer fühlt sich der Sat.1-Star völlig erschlagen. Vanessa Bumhagen erzählt entsetzt: „Wir hatten heute einen Vorstellungstermin in einer Hundekita in meiner Nähe. Beim Rausgehen hab ich gefragt, was die preislich pro Tag so nehmen. Morgens von 10 Uhr bis abends um halb sieben. Sie sagte, dass sie nicht ganz günstig wären. 67 Euro pro Tag. Ich bin fast tot umgefallen.“

Bei diesem Preisrahmen wird sich der Fernsehstar wahrscheinlich eher eine andere Betreuungsmöglichkeit für ihre kleine Hündin suchen.

Um den Schrecken zu verdauen, wohnt Vanessa Blumhagen im Anschluss an die Besichtigung der Hundekita erstmal einer Yogastunde bei. So aufwühlend hat sich die Moderatorin die Unterbringung ihrer Hündin sicherlich nicht vorgestellt.