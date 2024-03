„Frühstücksfernsehen“-Star Vanessa Blumhagen: Als sie DAS sieht, traut sie ihren Augen kaum

Sie ist ein Zuschauerliebling des Sat.1-„Frühstücksfernsehens“ und eine Expertin auf dem Gebiet der Reichen und Schönen. Vanessa Blumhagen fungiert seit dem Jahr 2014 ebenso als Society-Expertin der Reality-TV-Sendung „Promi Big Brother“.

Auch als Influencerin macht Vanessa Blumhagen eine gute Figur, stolze 211.000 Menschen folgen dem Instagram-Profil des Sat.1-Stars. In diesen Tagen verbringt die 46-Jährige ihren Jahresurlaub im sonnigen Kapstadt und machte nun im lokalen Supermarkt eine unfassbare Entdeckung.

Vanessa Blumhagen macht lustige Entdeckung

Die Follower des Instagram-Accounts von Vanessa Blumhagen durften sich zuletzt über fröhliche Schnappschüsse aus dem Traumurlaub der Moderatorin freuen. Freizügige Bikini-Fotos des Fernsehstars sorgten außerdem für Aufruhr bei ihren Fans (mehr dazu hier). Was der Sat.1-Star nun jedoch in einem Supermarkt vor Ort entdeckte, wird sicherlich auch den ein oder anderen Follower der Moderatorin überraschen. Mitten im lokalen Supermarkt entdeckt Blumhagen einen Ostersüßigkeiten-Aufsteller der Firma Lindt. Die goldenen Schokohasen heißen hier „Gold Bunny“ und weisen sonst keinerlei Unterschiede auf. Ihren Fund kommentiert die 46-Jährige mit den Worten: „Auch in Südafrika gibt’s Lindt Osterhasen.“

Hallo! Ich benutze WhatsApp. Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy.

Das in der Schweiz gegründete Unternehmen scheint es also bis ins südafrikanische Kapstadt geschafft zu haben. Doch damit nicht genug! Als Vanessa Blumhagen sich weiter umschaut, entdeckt sie noch eine andere unerwartete Delikatesse. In einem der Regale findet die Moderatorin bekannt aussehende Tuben und stellt verwundert fest: „… und deutschen Senf!“ Tatsächlich sind die Supermarktregale mit mittelscharfem Senf von zwei verschiedenen Firmen ausgestattet. Auf ihre liebsten Lebensmittel aus der Heimat müssen die Touristen Kapstadts also nicht verzichten.

Vanessa Blumhagen scheint ihre Zeit in Kapstadt in vollen Zügen zu genießen. Nach ihrer überraschenden Entdeckung im Supermarkt, ging es für die Moderatorin in die Modegeschäfte der Stadt. Das neu erworbene Outfit trug der Fernsehstar dann direkt zum Abendessen und ließ ihre Follower an dem neu geshoppten Look teilhaben.