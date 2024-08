„Frühstücksfernsehen“: Geheimschublade entdeckt – unglaublich, was sie enthält

Das Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ ist mittlerweile Kult. Zwischen 5.30 Uhr und 10 Uhr gibt es neben den aktuellsten Nachrichten aus der ganzen Welt auch leckere Rezepte für die Zuschauer. Die Moderatoren sorgen nebenbei mit lustigen Aktionen im Studio für gute Laune in den frühen Morgenstunden.

Das „Frühstücksfernsehen“-Team lässt sich dabei immer wieder was Neues einfallen, um das Sat.1-Publikum zu unterhalten. Am Mittwochmorgen (31. Juli) enthüllen sie dabei ein gut gehütetes Geheimnis – und zeigen den Inhalt einer ominösen Geheimschublade im Studio.

„Frühstücksfernsehen“: Moderatoren zeigen geheimes Versteck

Benjamin Bieneck und Marlene Lufen geben den „Frühstücksfernsehen“-Zuschauern einen exklusiven Blick hinter die Kulissen. In der Sendung vom Mittwoch (31. Juli) filmt die Kamera die beiden bei einer heimlichen Aktion. Die Zwei sind nämlich an der Geheimschublade zugange.

Dort sieht man einen Haufen Süßigkeiten: Unzählige Schokoriegel, Bonbons und Schnitten sind in der Schublade versteckt. „Unser Team ist so verfressen, dass ich die Schublade immer auffüllen muss“, sagt Benjamin Bieneck kichernd. Im Anschluss an die Sendung veröffentlicht das „Frühstücksfernsehen“ einen kurzen Clip von der Situation. Die Fans finden die Aktion hervorragend.

„Frühstücksfernsehen“-Fans mit deutlichen Worten

Wirft man einen Blick in Kommentare auf Instagram, wird schnell deutlich- die Aktion sorgt bei den Fans für einige Lacher:

„Ich hätte gern gewusst, wie viel Geld seiner Gage er monatlich ausgibt, um diese geheimnisvolle Schublade zu füllen!“

„Gut, dass sie Benji haben, bist ein super lieber Typ.“

„Oh Benji keine Ausreden suchen, du Naschkater! Nicht rot werden!“

„Benji, du bist ein Guter.“

„Naja der Benji möchte ja nicht, dass die Kollegen verhungern.“

Sat.1 zeigt das „Frühstücksfernsehen“ wochentags ab 5.30 Uhr im TV und das „Frühstücksfernsehen am Sonntag“ ab 9 Uhr.