„Frühstücksfernsehen“: Zwischenfall im Sat.1-Studio – „Ich bekomme richtig Angst“

Die Moderatoren vom „Frühstücksfernsehen“ sind seit Jahren ein eingespieltes Team. In jeder Sendung empfängt je ein Moderations-Team die Zuschauer in der Sendung und sorgt mit witzigen Studioaktionen und dem ein oder anderen Scherz für Unterhaltung beim Sat.1-Publikum.

Am Donnerstagmorgen (25. Juli) kommt es im Studio vom „Frühstücksfernsehen“ allerdings zu einer Situation, wo die Moderatoren nur bedingt lachen können. Alina Merkau ist nämlich etwas passiert, was sie selbst eher nur so halb witzig findet.

„Frühstücksfernsehen“: Instagram-Video zeigt Zwischenfall

Immer wieder kommt es vor, dass Ausschnitte aus der jeweiligen „Frühstücksfernsehen“-Sendung am selben Tag nochmal bei Instagram veröffentlicht werden. So auch an diesem Tag. Dort sieht man, wie Moderatorin Alina Merkau darüber klagt, dass ihr etwas abhandengekommen sei. Was war geschehen?

„Wir haben hier so ein kleines „Ohr“ im Ohr, damit wir die Regie hören. Da ist so ein grüner Schutz drauf und ich sage mal so: Meiner ist nicht mehr da“, klärt Alina Merkau die Zuschauer auf. Panisch fummelt sie sich an ihrem Ohr rum, während ihre Kollegen die Situation anscheinend recht amüsant finden.

„Frühstücksfernsehen“ gibt Entwarnung

Chris Wackert und Lukas Haunerland beobachten die Moderatorin, wie sie versucht, das Plastikteil aus ihrem Gehörgang zu fischen. „Hört auf. Das macht mir jetzt richtig Angst. Also klimpern tut nichts“, sagt die 38-Jährige und schüttelt demonstrativ ihren Kopf dabei. Das Ganze geht so weit, dass sich Alina Merkau prompt ans Publikum wendet.

„Würde ich das spüren? Kann mir mal bitte irgendein Arzt schreiben, ob ich das Plastikteil in meinem Ohr spüren würde!“, sagt sie direkt in die Kamera. „Geht das von alleine dann irgendwann raus oder bleibt das bis ich 96 Jahre alt bin?“, scherzt sie abschließend. Am Ende gibt es dann aber Entwarnung: Zu dem Instagramvideo schreibt das „Frühstücksfernsehen“, dass es Alina Merkau wieder bestens gehen würde. Ein Glück!

Sat.1 zeigt das „Frühstücksfernsehen“ wochentags ab 5.30 Uhr im TV und das „Frühstücksfernsehen am Sonntag“ ab 9 Uhr.